Engelli koşudan engelsize geçiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım , Ankara'daki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, bölge sanayicileriyle bir araya geldi. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, dış güçlerin Türkiye'nin büyümemesi için her yolu denediğini belirterek "'Türkiye eksi büyüyecek, ekonomisi tepe taklak olacak' dediler. Türkiye her türlü olumsuzluğa rağmen büyüdü. Milli geliri 300 milyar lira arttı" dedi. Yıldırım, Türkiye'de genel büyümenin yüzde 2.9, sanayide ise 4.5 olduğunu hatırlatarak, "Hani Türkiye mahvoldu diyenler? 16 Nisan'dan sonra Türkiye şaha kalkacak bak bu kadar açık söylüyorum. Çünkü, Türkiye'yi ayak bağlarından kurtarıyoruz. Engelli koşudan, engelsiz koşuya geçiyoruz" diye konuştu.Türkiye'nin büyümesi ve kalkınmasından birilerinin rahatsız olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu: "Onlar diyorlar ki, Türkiye'de sanayi gelişmesin. Ekonomi 2002'den önceki gibi yerlerde olsun. IMF'ye muhtaç olarak yoluna devam etsin. Bu uğurda yapılması gereken her yolu deniyorlar. Nihayet 15 Temmuz'da olup bitenler hep bu hesabın tezahürüdür. Ama bugün Allah'a şükür sizler sayesinde, milletimiz sayesinde bu hesapların tamamını bozduk." Şu ana kadar KOBİ kredisi kullananların sayısının 117 bin 802, kredisi hazır, çıkmış olan işletme sayısının ise 102 bin 137 olduğunu belirten Yıldırım, "İşlemde olanlar da devam ediyor. Yani şu anda 220 bin küçük esnafımız kredi almaya hak kazanmış. 117 bin 802'si almış, diğerleri de alacak. Hedefimiz 11 milyar liraya çıkmak. Yani piyasaya 11 milyar lira para vereceğiz" diye konuştu. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin de Başbakan Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde OSB'nin çözülmeyen sorunlarının çözdüğünü hatırlattı. Gültekin, "Bizim size bir borcumuz var, bu borcu İvedik'liler 'evet' demek suretiyle ödemek istiyor" dedi.Esnaf ve KOBİ'lere sağlanan kredilerle OSB'nin yeniden canlandığını anlatan Gültekin, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının notumuzu kırması ve Avrupa'dan gelen çirkin ve kötü, kulaklarımızı tırmalayan söylemler bizleri rahatsız etmektedir. Biz bu sesleri makine tezgâhı sesi arasında eritip yok ediyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.