CHP'nin ‘kıdem tazminatına el konulacak’ yalanı çürüdü!

MUHALEFETİN 'KIDEM TAZMİNATI' YALANI ÇÜRÜDÜ!

Bu günlerde muhalefet 'kıdem tazminatına el konulacak' yalanını ortaya atıyor. Kıdem tazminatı kanunlarla düzenlenmiş bir haktır. Üstelik yeni gelecek fon ile de garanti altına alınacak.

LOKANTALAR KAPANACAK SAÇMALIĞI

Bugünlerde çokça ilginç sözler duymaya başladık. 'Lokantalar kapatılacak', 'muhtarlıklar kaldırılacak' gibi akla ziyan laflar derken şimdi de 'kıdem tazminatına el konulacak' saçmalığı ortaya atıldı.

KIDEM TAZMİNATI FONU DEVLET KORUMASI ALTINDA

Siyaseten bir şey yapamayacaklarını anlayanlar, sandıktaki yenilgilerini bu şekilde kafaları karıştırarak gidermeye çalışıyor. Oysa kıdem tazminatı kanunlarla düzenlenmiş ve güvence altına alınmış, çalışanlar açısından da kazanılmış bir hak. El konulması da kaldırılması da mümkün değil. Üstelik şimdi yürütülmekte olan fon çalışması ile de devlet garantisi altına alınacak. Böylece her çalışanın tazminatı korunacak.

Şu anda 1 yıl olan süre 1 güne düşecek. 1 gün bile çalışan tazminat alabilecek.