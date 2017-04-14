Büyükanneye torun maaşı PTT'den

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, projeye dahil olan 6 bin 500 büyükannenin hesabına bugün itibarıyla 425 TL yatacak. Torununa bakan büyükanneye 12 ay süreyle bu para her ay karşılıksız olarak verilecek.

İŞTE MAAŞ ŞARTLARI

Maaş almak için; annenin fiilen çalıştığını gösteren e-devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak hizmet dökümü belgesi ve büyükannenin sağlık durumunun çocuk bakımına engel olmadığını gösterir belge alınması gerekiyor. Büyükanne tarafından bakılacak olan çocuğun 3 yaşını geçmemiş olması şart. Ayrıca büyükanne, çocuğa kendi evinde bakacaksa buna dair de e-Devlet üzerinden belge almalı.

Büyükanne maaşının yüzde 50'sini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yüzde 50'sini de illerdeki ticaret odaları ve sendikalar karşılıyor.

ÖDEME PTT'DEN

Proje ilk etapta 10 ilde başladı. Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri ve Gaziantep illeri dahil edildi. Ancak başka illerde de başlaması gündemde. Torununa bakan büyükannenin maaşını alabilmesi için proje kapsamında olan illerdeki herhangi bir PTT şubesine bir defaya mahsus müracaat etmesi yeterli. Ödeme PTT aracılığıyla doğrudan yapılıyor.