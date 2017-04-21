Hyundai direne direne kazandı

2016'da en büyük ve ilk yurtdışı yatırımını Türkiye'ye yapmaya karar veren Güney Koreli Hyundai Elevator'ın yatırım azmi, ilginç bir başarı öyküsüne dönüştü. Türkiye'de daha önce distribütörü olduğu firmaya ortak olarak doğrudan yatırıma hazırlanan firma, 30 Haziran 2016 Perşembe günü İstanbul'da imza töreni için tarih belirledi. Hyundai CEO'su Bob Jang da 29 Haziran Çarşamba günü İstanbul'a gelecekti. Ancak 28 Haziran akşamı Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı gerçekleştiği için imza töreni ertelendi. İkinci tarih olarak 16 Temmuz belirlendi. Ancak bu seferde 15 Temmuz'da darbe teşebbüsü gerçekleştikten sonra Atatürk Havalimanı'nın bir süre kapalı olması nedeniyle kısa süreli bir ulaşım endişesi yaşandı. Fakat havalimanının açıldığı günün ertesinde 19 Temmuz sabahı Hyundai Elevator ekibi geniş bir katılımla Türkiye'ye geldi ve öğle saatlerinde imza töreni gerçekleştirildi. Hyundai Elevator Türkiye asansör pazarında henüz yeni bir oyuncu olmasına rağmen aralarında ünlü markalarında yer aldığı birçok projenin ihalesini aldı. Şehir hastanelerinden havaalanı ve AVM'lere kadar binden fazla iş alan şirket önemli bir ciroya ulaştı.



ÜRETİM KARARI DA GELDİ

Koreli şirket, heyecan dolu geçen bir yılın ardından yatırım hedeflerini bir adım daha öteye taşıyarak, Kore'de gerçekleşen üretimi Türkiye'ye taşıma kararı aldı. Marmara Bölgesi'nde yer arayışına başlayan şirket buradan Avrupa pazarına açılmanın da hesaplarını yapıyor. Türkiye'de 70'i yabancı 250 kişiye de istihdam sağladıklarını belirten, Hyundai Elevator Türkiye CEO'su Hakan Ek, "Kore ve Çin'den sonra en büyük satışlar Türkiye'de gerçekleşiyor. Türkiye'yi ikinci bir iç pazar olarak görüyoruz" dedi.



KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖZEL PROJE

Hakan Ek, yeni hedeflerinin kentsel dönüşüm projeleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Düşük katlı projeler için inovatif ve maliyet açısından avantajlı ürünler geliştirdik. Özellikle kentsel dönüşüm, asansör sektörünü olumlu yönde etkiledi ve etkilemeye de devam edecek."