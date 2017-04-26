Dolar çakıldı, borsa rekor yeniledi!

Faiz kararı öncesi 3.59 seviyesinde olan dolar/TL karar sonrası 3.56 seviyelerine doğru sert düşüş gösterdi. Kur, en düşük 3.5637 seviyesini gördü.

EURO DA DÜŞTÜ

3.90'ın üzerinde seyreden euro/TL kuru ise karar sonrasında 3.8815'e kadar geriledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,55 seviyesinin önemli destek konumunda bulunduğuna işaret eden analistler, olası yükselişlerde 3,6250 ve 3,6500 seviyelerinin direnç konumunda olacağını belirtiyor.

BORSA TARİHİ ZİRVEYİ YENİLEDİ



BIST 100 endeksi, tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu yüzde 0,4 artışla 95.000 puanın üzerini gördü. Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, tarihinin en yüksek seviyesi olan 94.880,68 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.



BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 33,18 puan ve yüzde 0,04 artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira olarak gerçekleşti.