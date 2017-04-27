Borsa İstanbul rekor tazeledi!

Giriş Tarihi: 27.4.2017 14:55 Güncelleme Tarihi: 27.4.2017 15:02
Borsa İstanbul rekor tazeledi!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,7 artarak 95.146,07 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Borsa dün 95 binin altında kapanmıştı.

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Borsa İstanbul rekor tazeledi!
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