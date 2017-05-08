Milyonlarca kişiye ‘sosyal’ koruma

Hükümet, yediden yetmişe toplumun tüm kesimini kucaklayan sosyal politikaları güçlendirmek için bütün kurumları harekete geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bütün kurumlar destekleri güncelleyerek sosyal koruma alanlarını güçlendiriyor. Sosyal güvenlikte yeni dönemde atılacak adımlar şöyle:Nakdi sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı 4 milyona ulaşacak. Yıl sonuna kadar sosyal yardımlar için 40 milyar liranın üzerinde bir bütçe öngörülürken, dörtte biri evde bakım, engelli ve yakınlarına kullandırılacak.Yoksul öğrencilere yönelik programlar çeşitlendirilecek. Yaklaşık 2 milyon ailenin yararlandığı şartlı eğitim desteğinden her vatandaş da haberdar olacak.Eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayıp da barınma yardımı almayan yoksul vatandaş kalmayacak.Geliri belirli düzeyin altında bulunan engelli, yaşlı vatandaşlardan sosyal yardım programlarına başvuranlara gelir testi yapılmayacak.Bu yıl itibariyle muhtaçlık sınırı 423 liraya yükseltilirken, birinci engelliden sonraki her bakıma ihtiyacı olan engelli iki kişi olarak değerlendirilecek.Dezavantajlı kesimlere yönelik istihdamda öncelik verilecek. Engelli çalıştıran işverenlere prim teşviki sürecek. 2023'e kadar 100 bin sosyal konut yapılacak.Sosyal yardım kartı sayısı iki yılda iki katına çıkacak. Huzur evlerine daha fazla destek verilecek.Mevsimlik tarım işçisi ve evde çalışan kadınlar yarı zamanlı ve yarı ücretli çalışabilecek.İŞKUR eğitim programına katılan gençlerin cep harçlığını devlet verecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Türkiye artık kaos, kriz, koalisyonlara mahkum olmayacak. Sosyal koruma alanları güçlenecek" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da bakanlık tarafından yardım programları kapsamında yaklaşık 3 milyondan fazla vatandaşa 20 milyar liraya yakın yardım yapıldığını, bundan sonra da yardım ve desteklerin süreceğini belirtti.