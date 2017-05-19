Trump fobisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, federal bir soruşturmayı engellediği iddiası ile başlayıp görevi bırakmak zorunda kalacağı ihtimalini gündeme getirecek kadar karmaşıklaşan kriz, dünya piyasalarını allak bulak etti. Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi borsalarda sert düşüşe neden olurken, güvenilir limanlara kayış hızlandı. Korku endeksi VIX, bir günde yüzde 46 yükseldi.



DOLAR 3.64 TL'Yİ GÖRDÜ

Küresel risk iştahının azalmasına paralel dolar iç piyasada, 3.64 TL'yi aşarken, euro da 4.047 TL'nin üstüne çıktı. ABD borsaları son bir ayın en düşük seviyelerine geri çekildi. Euro, dolar karşısında 1.11'in üstüne çıkarak 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi, yüzde 2.2 değer kaybederek kasım ayı başından bu yanaki en düşük seviyeye indi. Endeks ABD'de Trump'ın başkan seçildiği seçimlerden bu yana kaydettiği tüm kazanımları geri verdi.



BREZİLYA'DA DA KRİZ

Dünya Trump'ın skandalıyla çalkalanırken, Brezilya da karıştı. Geçen yıl görevden alınan eski Devlet Başkanı Dilma Roussef'in yardımcısı şimdiki Devlet Başkanı Michel Temer'in, eski Kongre Sözcüsü Eduardo Cunha'ya, Petrobras soruşturmasında sessiz kalması ve yargı ile işbirliği yapmaması karşılığında rüşvet verdiği iddia edildi. Brezilya'nın eurobond faizleri zirveye yükseldi. Real yüzde 5, borsa yüzde 10 çakıldı.



İKİNCİ WATERGATE ENDİŞESİ

Trump'ın görevi bırakmak zorunda kalabileceği ihtimali, 1972-1974 yıllarında yaşanan ve Başkan Richard Nixon'ın istifa etmesiyle sonuçlanan Watergate skandalını gündeme getirdi. Cumhuriyetçi Başkan Nixon, Amerika tarihinde istifa eden ilk ve tek başkan oldu. İstifanın ardından ABD ekonomisi resesyona girerken, Dow Jones yüzde 50 düştü.