TMSF FETÖ'nün TV ve radyolarını satışa çıkardı

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu medya kuruluşlarının makine ve teçhizat ile demirbaşlarının tamamının muhammen bedeli 554 bin 412 lira olarak belirlendi.

Söz konusu varlıkların tamamı, Fon'un usullerine göre teklif alma yöntemiyle TMSF'nin Esentepe'deki adresinde bugün saat 17.00'ye kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak.

Varlıkların tamamına bir istekli tarafından teklif verildiği takdirde teklif sahibine, teklifinin uygun bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmeyi müteakip bildirilecek. Birden fazla teklif verilmesi halinde de isteklilere daha sonra bildirilecek tarih ve saatte açık artırma yapılacak.

FETÖ'NÜN STV'Sİ KAPATILINCA "KAPIMIZ AÇIK " DEMİŞTİ

Kanaltürk ve Bugün televizyonları ile Bugün ve Millet Gazeteleri'ne FETÖ/PDY propagandası içerikli yayınları sebebiyle el konulup kayyum atanması ve Samanyolu televizyonun yayınlarını sonlandırması ardından bu kurumlarda çalışan çok sayıda gazeteci Can Erzincan TV'de işe başlamıştı.

FETÖ ORADAN KARA PROPAGANDAYA DEVAM ETTİ

Kanalın sahibi Recep Aktaş kapılarının bu kurumlarda çalışan kişilere açık olduğunu ilan etmişti. Can Erzincan TV, bu gelişmeden sonra paralel yapının imkanları ile donatılmış, ekran yüzleri de burada program yapmaya başlamıştı.