Erdoğan'dan iş adamlarına flaş çağrı!

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

2018 SIÇRAMA YILI OLACAK

Bedeli ne olursa olsun mücadeleyi sürdürmekte sonuna kadar kararlıyız. 2013 yılını yüzde 8,5'luk bir büyüme oranıyla kapatmıştık. 15 Temmuz'un travmasını yaşamamıza, sınırlarımızın içinde ve dışında verdiğimiz yoğun mücadeleye rağmen yüzde 2,9'luk bir büyüme sağladık. Türkiye'nin yerle bir olmasını bekleyenlerin heveslerini inşallah kursaklarında bıraktık. İnşallah 2018 tarihi bir sıçrama yılı olacaktır.

GÜN YATIRIM GÜNÜDÜR

Şahitler huzurunda verilen sözlerin takipçisi olacağım. Ülkemizi seviyorsak şimdi harekete geçme zamanı. Gün yatırım günüdür. İşi geciktirmeyin. Böyle bir zamanda yatırım şansını değerlendirirsen gelecek daha bereketli olacak. Özellikle hatırlatmak istiyorum; Terör dediler, kontrol altına aldık. Darbe dediler, işte hesabı soruluyor, siyasi istikrar dediler.. İşte o meseleyi de 16 Nisan'da hallettik.

ÜLKEMİZ DE KAZANSIN

İçeride dışarıda 16 Nisan için aykırı çalışanlar oldu. Ama yandıklarının farkına varacaklar. İş adamlarına diyoruz ki tüm imkanlarınızla yatırım yapın, ihracatı zorlayın, istihdamı artırın. Böylece sizde kazanın, ülkemiz de kazansın.

BİRİLERİ OHAL VAR DİYE SIZLANIYOR, ONLARIN KİMLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Birileri OHAL var diye sızlanıyor. Onların kimler olduğunu biliyoruz. OHAL yatırımcıların önünü mü kesiyor, önünü mü açıyor. Eskiden OHAL olduğunda patron fabrikasına giremiyordu. Öyle ikide bir kalkacak hemen grev flan bilmem ne, kusura bakma arkadaş. Hak var. Bu hakkın yerine gelmesinde biz işçinin de iş verenin de yanında oluruz. O fabrikanın çalışmadığı zaman zararı iş veren de işçi de görecek.

"Birileri OHAL var diye sızlanıyor, onların kimler olduğunu biliyoruz"

HANGİ VATANDAŞ OHAL'DEN ZARAR GÖRDÜ?

Herkes biliyor ki OHAL sadece terörle mücadele için vardır. Bugüne kadar hangi vatandaşımızın işi OHAL'den dolayı zarar görmüştür. Terörist olmayan için OHAL yok hükmündedir.