İnternetten alışverişten vergi alınacak

Hükümet, emlak ve ikinci el eşya alım satımı da dahil olmak üzere internet üzerinden yapılan her türlü ticareti gözaltına alacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gelir İdaresi kapsamında 200 kişilik dev bir ekip kurularak, e-ticarete yönelik kargo ve banka hareketleri de dahil her türlü işlemi takip altına alacaklarını açıkladı. Ağbal, emlak alım satımında ilanlardaki fiyatlar ile tapu kayıtlarındaki fiyatı da karşılaştıracaklarını söyledi.



TUTAR ÜZERİNDEN KESİLECEK

Maliye Bakanı Ağbal, dünya genelinde markalaşmış alışveriş sitelerine, bankalardan gönderilen alışveriş tutarı üzerinden vergi keseceklerini söyledi. Yurtdışında merkezi olup Türkiye'de satış yapan e-ticaret sitelerinin vergilendirme hakkının Türkiye'de olduğunu söyleyen Ağbal, "Stopaj yöntemi ile Türkiye'den yurtdışına gidecek paradan vergi keseceğiz. Vatandaş kredi kartıyla ödeme yaparken, bankadan, bu ödemeden kesinti yapmasını isteyeceğiz. Tüketici bu işlemden etkilenmeyecek" dedi.