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Emekliye bin 493 TL

Giriş Tarihi: 16.6.2017
Emekliye bin 493 TL

Emeklinin Temmuz zammı yüzde 6.48’i bulacak. Tahmin tutarsa en düşük maaş 2000 yılı öncesi emekli olan SSK’lılarda bin 493 liraya çıkacak

Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı için 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerini merakla beklerken, artışın yüzde 6.48 olacağı yönünde tahminler ağırlık kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammında belirleyici, enflasyon olacak. Maaşlara bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18 çıktı. Haziran enflasyonu ise yaklaşık yüzde 0.30 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.48 olacak.

NASIL DEĞİŞİR?
Eğer zam oranı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 493 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 827,62 liradan 881,25 liraya yükselecek. Taban maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 184 liradan bin 260 liraya, Bağ- Kur tarım emeklilerinde 875,50 liradan 932,23 liraya çıkacak. Temmuz zammı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, halen bin 500 lira olan maaş bin 597 lira 20 kuruşa ulaşacak. 2 bin lira olan maaş 2 bin 129 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş da 2 bin 662 liraya yükselecek.

MEMURA YÜZDE 7.48
MEMURLAR ve memur emeklileri ise Temmuz'da yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark alacak. İlk 6 aylık enflasyon, yüzde 6.48 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4 + yüzde 3.48 yani yüzde 7.48 zam verilecek.
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Emekliye bin 493 TL
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