Emekliye bin 493 TL

EmeklilerinTemmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı için 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerini merakla beklerken, artışınolacağı yönünde tahminler ağırlık kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammında belirleyici, enflasyon olacak. Maaşlara bu yılın ilkyapılacak. İlk 5 aylık enflasyonçıktı. Haziran enflasyonu ise yaklaşıkolarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranıolacak.Eğer zam oranı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 827,62 liradanyükselecek. Taban maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 184 liradan, Bağ- Kur tarım emeklilerinde 875,50 liradançıkacak. Temmuz zammı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, halen bin 500 lira olan maaşulaşacak. 2 bin lira olan maaş 2 bin 129 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş da 2 bin 662 liraya yükselecek.ve memur emeklileri ise Temmuz'dave ilk 6 aylık enflasyon. İlk 6 aylık enflasyon, yüzde 6.48 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerineyanizam verilecek.