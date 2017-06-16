Emekliye bin 493 TL

Emeklilerin
Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı için 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verilerini merakla beklerken, artışın yüzde 6.48
olacağı yönünde tahminler ağırlık kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammında belirleyici, enflasyon olacak. Maaşlara bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam
yapılacak. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.18
çıktı. Haziran enflasyonu ise yaklaşık yüzde 0.30
olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.48
olacak.
NASIL DEĞİŞİR?
Eğer zam oranı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 402 liradan bin 493 liraya
, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 827,62 liradan 881,25 liraya
yükselecek. Taban maaş; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 184 liradan bin 260 liraya
, Bağ- Kur tarım emeklilerinde 875,50 liradan 932,23 liraya
çıkacak. Temmuz zammı yüzde 6.48 olarak gerçekleşirse, halen bin 500 lira olan maaş bin 597 lira 20 kuruşa
ulaşacak. 2 bin lira olan maaş 2 bin 129 liraya, 2 bin 500 lira olan maaş da 2 bin 662 liraya yükselecek.
MEMURA YÜZDE 7.48
MEMURLAR
ve memur emeklileri ise Temmuz'da yüzde 4 zam
ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark alacak
. İlk 6 aylık enflasyon, yüzde 6.48 olarak tahmin ediliyor. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4 + yüzde 3.48
yani yüzde 7.48
zam verilecek.