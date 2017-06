Fitch’ten tarihi çark

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile OECD ve AB ortalamasının iki katından fazla büyüyen Türkiye, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'e geri adım attırdı. 27 Ocak'ta, büyüme görünümündeki bozulma ve referandumu gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşüren Fitch, dün tarihi bir geri dönüşe imza attı. Fitch, bu yılki büyüme beklentisini iki kattan fazla artırarak yüzde 2.3'ten 4.7 ile Orta Vadeli Program hedefi olan 4.4'ün de üstüne taşıdı. 2018 tahmini de 1.3'ten 4.1'e yükseltildi.Fitch, 27 Ocak'taki not indiriminde, özellikle, büyümenin düşük kalacağı öngörüsünü, Merkez Bankası'nın enflasyona yönelik bir hamle yapamayacağını ve referandumu gerekçe olarak göstermişti. Dünkü revizyon gerekçeleri ise, not indiriminin tamamen siyasi olduğunu açık bir biçimde ortaya koydu. Fitch büyümeyi revize ederken bu kez de referandumun tamamlanması ile birlikte Kasım 2019'a kadar pürüzsüz bir siyasi ortamın oluşmasını, bunun da yatırım ve tüketimin güçlenmesini desteklemesini gerekçe olarak gösterdi.Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Daha önce siyasi davranarak ekonomimizdeki olumlu durumu çarpıtmaya çalışanlar şimdi OVP'den de yüksek bir büyüme tahmin ediyor. Kuruluş en yüksek revizeyi Türkiye için yaptı. Ekonomimiz şaşırtmaya devam edecek" dedi. Fitch not indirirken enflasyona karşı hamle yapamaz dediği Merkez Bankası için bu kez, faiz artışları ile kurda sağlanan istikrarın etkisiyle enflasyonun gerilemeye başladığına vurgu yaparak, bir gerekçeyi daha ortadan kaldırdı. Analistler, dünkü revizyonların ardından Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmasının beklendiğine dikkat çekti.