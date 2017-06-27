Katar’a yaptırımlar İSEDAK’a taşınıyor

Katar'a uygulanan yaptırım karşısında Türkiye 4 koldan harekete geçti. Ülkede askeri üsü kuran ve askerleri göndermeye başlayan Türkiye, bir taraftan da diplomatik çalışmaları hızlandırdı. Türkiye, 57 Müslüman ülkenin katılımıyla, 20-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 33'üncü İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari Daimi İşbirliği Komitesi'nde (İSEDAK) konuyu masaya yatıracak. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Katar'a uygulanan yaptırımın kaldırılması yönünde oylama başlatmaya hazırlanan Türkiye'nin bu yöndeki lobi faaliyetlerine de şimdiden başladığı belirtiliyor. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı İSEDAK toplantısında alınan kararlara üye ülkelerin uyması gerekiyor. Kararlara aykırı davranan ülkelere finansal yaptırım uygulanıyor. Türkiye'nin Katar'a uygulanan yaptırımları kaldırmak konusunda kararlı bir tutum izleyeceği ve toplantıda yaptırımların kaldırılması için yoğun çalışmalar yürüteceği vurgulanıyor.



57 ÜLKEDEN KATILIM

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dört daimi komitesinden biri olan İSEDAK'ın, dört kıtaya yayılmış toplam 57 üye ülkenin yanı sıra beş de gözlemcisi bulunuyor.



HER YIL İSTANBUL'DA TOPLANIYOR

İslam ümmetinin önündeki ekonomik sorunları ele almak ve üye devletlerin kalkınma çabalarına katkıda bulunmayı hedefleyen İSEDAK, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında ekim veya kasımda olmak üzere her yıl bakanlar düzeyinde İstanbul'da toplanıyor. Bugüne kadar 32 oturumun düzenlendiği İSEDAK'ta pek çok işbirliği programı ve projesi hayata geçirildi.

Bugün neler oldu? (27.06.2017)