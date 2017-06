Üç alanda Türkiye markası geliyor

Türkiye'nin kendi markalarını yaratması için düğmeye basılıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bunun için bir program hazırladıklarını, otomobil, tekstil ile yazılım-bilişim alanlarında marka yaratmaya öncelik vereceklerini söyledi.



YERLİ OTOMOBİL ÜRETMELİYİZ

Bazı gazeteciler ile sohbet eden Özlü, 180 günlük program içinde yerli otomobilin de yer alacağına dikkat çekerek, "Yerli otomobil ile ilgili yıl sonuna kadar faaliyetler zinciri, güzel gelişmeler göreceksiniz" dedi. Dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin 8'inin kendi otomobil markasının bulunduğunu belirten Özlü, şöyle dedi: "Türkiye'nin 75 milyar TL otomobil cirosu var. Biz bunu ikiye katlayacak program üstünde çalışıyoruz. Türkiye de tasarım mühendisi, her şey var. Yabancı firmaların araçlarını üretiyor, üzerine o firmanın logosunu basıp Avrupa'ya ihraç ediyor. Biz marka yaratmak istiyoruz. Bunun için Türkiye'de her şey var. Aslında kendisi yerli marka geliştirmezse bir şey eksik kalır. Bazı görüşler var ki Türkiye bu işe girmesin. Dünyada önemli oyuncular var, Türkiye'nin şansı yok deniyor. Bu doğru değil. Bugüne kadar oluşan altyapı ve yan sanayi en iyilerden." Tekstilde aynı şeylerin yaşandığına dikkat çeken Özlü, "Bizim eksiğimiz markamız yok. Otomobil ve tekstilde müthiş altyapı var, olmayan markamız. Markası olanlar olmayanlara göre iki kat kâr ediyor" dedi.



AKIL SATIP PARA KAZANACAKSINIZ

Özlü, marka yaratmaya dönük bir program hazırladıklarını belirterek, belli sektörlere odaklanacaklarını ifade etti. Özlü, "Belli alanlara odaklanmazsak her şeyi yapamayız" dedi ve marka yaratılacak sektörleri ise otomobil, tekstil, yazılım ve bilişim olarak sıraladı. Son çıkan düzenlemede yazılımı "sanayi" kapsamına dahil ettiklerini, bu sayede yazılımcıların sanayicilerin tüm teşviklerinden yararlanabileceğini kaydeden Özlü, "Akıl satıp para kazanacaksınız. Türkiye'de cirosu bu alanın 30 milyar civarında. Bunu da ikiye katlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Bugün neler oldu? (27.06.2017)