2023 hedeflerine daha sağlam yürüyoruz

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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Türkiye'nin 2023 hedeflerini revize etmesini gerektiren bir durum olmadığını aksine siyasi ve ticari hayatın FETÖ'cülerden temizlenmesiyle birlikte ülkenin yeni bir dinamizm yakaladığını söyledi. SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz'un moderatör olduğu Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen "15 Temmuz ve Kalkınma" konulu panelde konuşan Barca yapılacak yapısal reformlarla Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabileceğini söyledi.Barca, Türkiye'nin 2023 hedeflerini revize etmesini gerektiren bir durum olmadığının altını çizerek FETÖ urunun atılması ile birlikte yapılacak yapısal reformlarla, verimliliğe dayalı katma değeri yüksek atılımcı bir ekonomik vizyon ile Türkiye'nin 2023 hedeflerini daha kolay yakalayacağını söyledi. Panelde konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, dünya kamuoyunda Türkiye'ye karşı yoğun bir dezenformasyon faaliyeti yürütüldüğüne dikkat çekerek, bu faaliyetlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Darbe girişiminin ertesi günü vatandaşların ATM'lerden para çekebildiğini ve bankacılık sisteminde en ufak bir aksamanın olmadığını hatırlatan Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selahattin Toğay bu durumun dünyada hayranlıkla karşılandığını söyledi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Erdal Tanas Karagöl de "Darbeler yüzünden Ar-Ge faaliyetlerine yeteri kadar kaynak ayıramadık, yapısal reformları tamamlayamadık" dedi.KalkınmaBakanı Lütfi Elvan, panelde Türkiye'nin 15 Temmuz öncesinde de darbe girişimleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Elvan, "Temel mesele şu. Baktılar ki, Türkiye artık kendi kararını kendisi veriyor, büyüyor, güçleniyor, ekonomik olarak bölgesinde çok önemli bir güç haline geliyor. Ne yapıp edip Türkiye'nin önünü kesip, kendi kararını kendisinin vermediği, ekonomik olarak güçsüz bir Türkiye'yi nasıl ve ne şekilde oluşturabiliriz anlayışı ile hareket edilmiştir. 15 Temmuz hadisesi bundan ibarettir" değerlendirmesinde bulundu.TBMMAnayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da panelde yaptığı konuşmada örgütün darbe gecesi TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi Türk milletinin sembol mekânlarını intikam almak için bombaladığını söyledi. O gece şehit olanların birçoğunun tek kurşunla yaşamlarını yitirdiklerine dikkati çeken Şentop, bunun, yenilgiyi kabul eden örgütün buna sebep olan milletten intikam almak istediğinin göstergesi olduğunu belirtti.