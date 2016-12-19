    Advocaat kimseye acımayacak

    Giriş Tarihi: 19.12.2016 10:27 Güncelleme Tarihi: 19.12.2016 10:28
    • Advocaat kimseye acımayacak

      Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kovulmasına neden olan fizik testler daha çok can yakacak. (Takvim)