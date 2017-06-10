Fenerbahçe'den iki transfer bombası!

Giriş Tarihi: 10.06.2017 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.06.2017 10:46
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Fenerbahçe'den iki transfer bombası!
Fenerbahçe'den iki transfer bombası!

Fenerbahçeli yöneticiler Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat'ın Fransa çıkarmasında girişimlerde bulunduğu tek oyuncunun Nabil Dirar olmadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'den iki transfer bombası!
Fenerbahçe'den iki transfer bombası!

3 yönetici, Samir Nasri ve Jeremy Mathieu'nun menaceri Alain Migliaccio ile de masaya oturdu.

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Fenerbahçe'den iki transfer bombası!
Fenerbahçe'den iki transfer bombası!

Sarı-Lacivertliler, Nasri'yi Manchester City'den 1 yıllığına kiralamak istediklerini, oyuncuyla anlaşmaları halinde İngiliz ekibine teklif yapacaklarını iletti.

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Fenerbahçe'den iki transfer bombası!
Fenerbahçe'den iki transfer bombası!

Nasri, geçtiğimiz sezonu İspanyol Sevilla kulübünde kiralık olarak geçirmişti.

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Fenerbahçe'den iki transfer bombası!
Fenerbahçe'den iki transfer bombası!

2+1 yıllık teklif
Sarı-Lacivertliler, Barcelona'nın gözden çıkardığı ve düşük bir bonservis bedeliyle vermeye hazır olduğu Mathieu için de nabız yokladı.

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Fenerbahçe'den iki transfer bombası!
Fenerbahçe'den iki transfer bombası!

Menacer Migliaccio'ya, Fransız futbolcuyu 2+1 yıllığına kadroya katma talebi iletildi.