Fenerbahçe'den iki transfer bombası!

Fenerbahçeli yöneticiler Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Önder Fırat'ın Fransa çıkarmasında girişimlerde bulunduğu tek oyuncunun Nabil Dirar olmadığı öğrenildi.
3 yönetici, Samir Nasri ve Jeremy Mathieu'nun menaceri Alain Migliaccio ile de masaya oturdu.
Sarı-Lacivertliler, Nasri'yi Manchester City'den 1 yıllığına kiralamak istediklerini, oyuncuyla anlaşmaları halinde İngiliz ekibine teklif yapacaklarını iletti.
Nasri, geçtiğimiz sezonu İspanyol Sevilla kulübünde kiralık olarak geçirmişti.
2+1 yıllık teklif
Sarı-Lacivertliler, Barcelona'nın gözden çıkardığı ve düşük bir bonservis bedeliyle vermeye hazır olduğu Mathieu için de nabız yokladı.
Menacer Migliaccio'ya, Fransız futbolcuyu 2+1 yıllığına kadroya katma talebi iletildi.