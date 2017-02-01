FETÖ'cü babasını gizlice kayda alıyordu

FETÖ sanığı babasının savunmasını gizlice kayda alan genci mübaşirin dikkati yakalattı.

Ankara'da FETÖ üyeliğinden tutuklanan babası Hamdi E'nin Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşması sırasında gizli ses kaydı yapan Seyfettin E. hakkında soruşturma başlatıldı.

AJANDADAKİ EL YAZILARI ONA AİT ÇIKTI

Çubuk'ta gözaltına alınan emekli öğretmen Hamdi E'nin evinde yapılan aramada, FETÖ'ye yönelik toplandığı değerlendirilen himmet paralarının hesabının tutulduğu bir ajanda bulunduğu belirtildi. Ajandadaki el yazılarının Hamdi E'ye ait olduğu bilirkişi raporlarıyla netleşirken, şüphelinin aynı zamanda örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

SOHBET TOPLANTILARI ORGANİZE ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hamdi E'nin ifadesinde kendisine yöneltilen FETÖ üyeliğini kabul etmediği, sadece 2004-2005 yıllarında 1-2 ay boyunca sohbetlere katıldığı, söz konusu ajandayı ise hatırlamadığını anlattı. Ancak iddianameye giren bazı tanık ifadelerinde ise Hamdi E'nin FETÖ adına sohbet toplantıları düzenleyip çeşitli faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

MÜBAŞİR FARK ETTİ

2 Kasım 2016'da tutuklanan Hamdi E. ile tutuksuz yargılanan Ayşenur D'nin yargılanmasına ise geçtiğimiz günlerde Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmada mahkeme heyeti karşısına çıkarılan Hamdi E. ele geçirilen ajandadaki himmet parası trafiğine 'Fakir çocuklara yardım için topladım' diyebildi.

SES KAYDINI HANGİ AMAÇ İÇİN KULLANACAĞI ARAŞTIRILIYOR

Hamdi E'nin savunması sürerken, mahkeme mübaşiri seyirci bölümünde oturan bir kişinin duruşma salonundaki konuşmaları kaydettiğini anlayınca, durumu mahkeme başkanı İsmail Ademoğlu'na bildirdi. Mahkeme başkanın talimatıyla mübaşir, gizli kayıt yapan kişinin telefonuna el koydu. Polis gizlice kayıt yapan kişinin Hamdi E'nin oğlu Seyfettin E. olduğunu belirledi. Seyfettin E. ile ilgili mahkeme heyetinin suç duyurusunda bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Savcılık, Seyfettin E'nin ses kaydını örgüt talimatıyla alıp almadığını ve hangi amaç için kullanacağını araştırıyor.

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