Hainler geçidi

kıncı Üssü'nden 15 Temmuz gecesi darbeyi koordine eden darbeci 4 'sivil imam'ında aralarında olduğu 41 darbeci dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. FETÖ'cü darbe girişiminin en önemli davalarından olan "Akıncı Üssü Davası" Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda başladı. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı dava 486 sanıklı dava, tarihi nitelikteki görüntülerle başladı. Darbe girişiminin planlanmasındaki etkinliği ve 15 Temmuz'daki faaliyetleri göz önünde bulundurularak belirlenen sanıklardan 41'i duruşma salonuna jandarma koridorunda yürütülerek getirildi. Kortejin başında, hain kalkışmada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'den sonra en kritik konumda olan sivil imam Kemal Batmaz yer aldı. Batmaz'ı Akıncı Üssü'nde baş selamı veren darbeci generaller ve diğer sivil imamlar takip etti. Duruşma salonu dışında yaşananlara vatandaşların tepkisi damgasını vururken, salon içinde de gerilim hâkim oldu. Sanık avukatlarının salona alınmaları sırasında tepkilerini sözle dile getiren vatandaşlar "Bu şerefsizleri niye savunuyorsunuz" ve "vatan hainleri" gibi sözler sarf ettiler.



YÜZSÜZ TEHDİT

Salondaki gerilimi asıl artıran ise sanıklardan darbeci pilotlardan biri olduğu bilinen ancak ismi tam olarak tespit edilemeyen bir sanığın sözleri oldu. Bu sanığın "Göreceksiniz gününüzü" şeklindeki sözlerini duyan şehit yakınları tepkilerini daha da arttırdı. Şehit yakınları ve diğer mağdurların bulunduğu sıralardan bu sırada, "Bizim soyumuz var oldukça barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız" şeklinde sözler duyuldu.



MİLLET ADINA YARGILIYORUZ

Salondaki gerilim artarak devam edince Mahkeme Başkanı Selfet Giray salonu sakinleştirmeye çalıştı. Hâkim Giray salondaki şehit yakınları ve izleyicilere, "Davanın önemini herkes biliyor. Biz burada Türk Milleti adına ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılama yapıyoruz. Bunun farkında olun. Acınızı ve öfkenizi anlıyoruz" diye seslendi. Duruşmanın ilk saatlerinde sadece sanıkların kimlik tespiti yapılabildi. Bu sıradaki bir detay da sanıkların bazılarının adreslerini gizlemek istemeleri oldu.



İSİMLERİ LANETLENDİ

Darbeci Kemal Batmaz da daha önce soruşturma aşamasında verdiği ev adresini sildirip "adresim değişti ama şimdi hatırlamıyorum" dedi. Kimlik tespiti bölümünde sıra Akın Öztürk'ün damadı Hakan Karakuş'a geldiğinde müşteki avukatlarının bulunduğu bölümden "Cehennemde yanacaksın 50 kişiyi yaktın sen" tepkisi duyuldu. Mahkeme Başkanı Selfet Giray bu kişiye, "kimlik tespiti yapıyoruz" diye uyardı. 15 Temmuz gecesi Meclis'i bombalayan darbeci pilot Müslüm Macit'in kimlik tespiti sırasında da salondan "Allah belanı versin" diye tepki yükseldi.



ERDOĞAN, TBMM, AK PARTİ VE AKAR'DAN MÜDAHİLLİK

Tarihi darbe girişimi davasında sanıkların kimlik tespitinin ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, müdahillik talebinde bulunanların ismini okudu. Darbe gecesi bombalanan TBMM ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar davaya müdahillik talebinde bulunan isimler arasında yer aldı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, Anayasa'nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanının devletin başı olduğu ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiği hatırlatıldı. Dilekçede, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında şahsına yönelik olarak planlanan ve işlenen suçların yanında deruhte ettiği Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği Türk milletin birliğine ve diğer değerlere yönelik işlenen suçlar nedeniyle de zarar görmüş olup iş bu davaya müdahil olmak talebinde bulunmak gerekmiştir" ifadesi kullanıldı. Akar'ın avukatlarınca sunulan dilekçede ise "Sanıkların işlemiş olduğu suçlardan doğrudan zarar gören Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar adına tüm sanıklardan şikâyetçi olduğumuzu, CMK'nın 237. ve diğer maddelerine göre kamu davasına katılma talebimizin olduğunu arz ve talep ederim" denildi. AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu'nun mahkemeye sunduğu müdahillik dilekçesinde de "Sanıkların düşürmeyi planladıkları hükümet AK Parti hükümeti olup, iktidardan uzaklaştırılması amaçlanan da AK Parti tüzel kişiliğidir" ifadesine yer verildi.



MİLLETİN YÜZÜNE BAKAMADILAR

41 haininin kortej yürüyüşü sırasında vatandaşlar "yuh çekerek" ve tekbir getirerek sanıklara urgan attı. Bu sırada FETÖ'cü darbeciler vatandaşların yüzlerine bakamadan yürüdüler.

Tek tip kıyafeti simgeleyen, tahta mankenlere giydirilmiş turuncu tulumlar dikkat çekti.

Duruşma salonu ve çevresinde yaklaşık bin 600 jandarma personeli görev yaptı. Drone ve "arı drone" diye tabir edilen kamera sistemleri ile havadan gözetleme yapıldı. Köpeklerle arama yapılırken duruşma salonu çatısına da keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Cezaevi ve duruşma salonunun bulunduğu bölgeyi koruyan hava savunma sisteminin kırmızı alarm seviyesinde çalıştırıldı.

Duruşma salonunda sanıklarla şehit yakınlarının arasında jandarma komandolar barikat kurdu.



O GECE ÖLÜM YAĞDIRDILAR

Akıncı Üssü'nde yaşananlar, FETÖ'cü pilotların vatana ihanette sınır tanımadığını gözler önüne serdi. O hainlerin ihanet şecereleri iddianamede tek tek anlatıldı



Dün hakim karşısına çıkan 41 darbeci arasında çok sayıda ölümlere neden olan pilot astsubaylar da yer aldı. İşte tarihi nitelikteki o fotoğrafta yer alan darbecilerden bazıları ve 15 Temmuz'daki konumları:

Akın Öztürk: Darbenin askeri planlayıcılarından ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi orgeneral. Akıncı Üssü'ndeki faaliyetleri sivil imamlarla birlikte koordine etti. Uçak ve helikopterlerin hangi noktaları vuracakları konusunda belirleyici kararlar aldı.

Kubilay Selçuk: Darbeci Tuğgeneral. İzmir'de görevli olmasına rağmen o gece Akıncı'da darbe faaliyetlerini koordine etti. F-16'ların hangi noktalara uçacaklarını belirledi.

Mehmet Dişli: Yurtta Sulh Konseyi üyesi tümgeneral. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın derdest edilmesi talimatını verdi ve Akar'ın rehin alınma sürecini koordine etti.

Hakan Evrim: Tuğgeneral Rütbesiyle Akıncı Üs Komutanı olarak görev yapıyordu. Darbe gecesi derdest edilen Hulusi Akar'a, "İsterseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz" sözüyle hain darbe girişimi tarihine geçti.

Ömer Faruk Harmancık: Tuğamiral, Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Kalkışma gecesi Akıncı'da Hulusi Akar'a darbe bildirisi okutmaya çalıştı. Faaliyetleri organize edenler arasındaydı.

Bekir Ercan Van: (Tuğgeneral) İncirlik'ten tanker uçakları kaldırarak Ankara'daki darbecilere lojistik destek sağladı.

Hakan Karakuş: Darbenin askeri planlayıcılarından Akın Öztürk'ün damadı. Kalkışmada en çok kullanılan 143'üncü filonun komutanıydı. Bu filodaki faaliyetlerin çoğunu koordine etti.

Hasan Hüsnü Balıkçı: Meclis'i bombalayan hain darbeci pilot. 32 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hüseyin Türk: TBMM ve Gölbaşı Özel Harekât Birliği'ni bombalayan darbeci pilot.

Mustafa Azimetli: Gölbaşında 7 polisin şehit edildiği Gölbaşı Havacılık Dairesinin bombalanması öncesinde hedefi lazer poduyla işaretleyen darbeci pilot.

Uğur Uzunoğlu: Gölbaşında Özel Harekât Dairesinde 47 polisin şehit olmasına yol açan bombacı pilotlardan. Aynı zamanda TBMM'ye de bombalayan ekibin içinde.

Müslim Macit: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağa ve otoparka 2 bomba atıp 15 kişiyi şehit eden cuntacı pilot.

Ahmet Tosun: Akıncı Üssü'nden cuntacı pilotlara talimat verip Cumhurbaşkanının uçağını takip ettiren kişi. Meclis, Özel Harekât ve TÜRKSAT binasına bomba atılması talimatını ileten cuntacı yüzbaşı.

Ahmet Çamoğlu: Akıncı nizamiyesinden içeri girmeye çalışan 8 vatandaşın şehit edilmesinden





4 SİVİL İMAM İLK KEZ GÖRÜNDÜ

Akıncı Üssü'nde yakalanan 4 sivil imam dün ilk kez kameralara yansıdı. İşte o isimlerin ihanet secereleri:

Kemal Batmaz: FETÖ'nün mali kaynaklarından Kaynak Holding çalışanı olan Batmaz, darbe öncesinde planlama toplantılarına katıldı. Bu toplantılardan Teröristbaşı'na bilgiler aktardı. Darbe girişimi öncesinde Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gidip gelen darbeci imam, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'nın yerini de belirlemeye çalıştı.

Harun Biniş: Darbenin hazırlık aşamasında Ankara'da yapılan toplantılara katıldı. O gece o da Cumhurbaşkanı'nın yerini belirlemek için yoğun çaba harcadı.

Nurettin Oruç: Ankara'daki hazırlık toplantılarına katılıp elebaşına rapor verdi.

Hakan Çiçek: 'Kurmay subaylar abisi' olarak görev yapıyordu. Akıncı'da darbe faaliyetlerini koordine etti.



YAZICI: HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALACAKLAR

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akıncı Davası'nı Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, Ahmet Karayiğit, Gülay Samancı ve Gülşen Orhan da takip etti. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleriyle AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve bazı AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ile bir grup CHP milletvekili de duruşma salonunda yer aldı. Duruşma arasında açıklama yapan Yazıcı, "Bu yargılamalar bitince failler, darbeciler elbette hak ettikleri cezayı alacak. Zaten yargılamanın tek amacı var, haksıza haddini bildirmek, haklıya da hakkını vermek" dedi.

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'İP GİBİ DİZMEK YETMEZ, İPE DİZİLSİNLER'

Dün şehit ve gazi yakınları Sincan Cezaevi önünde hainleri gördükçe çileden çıktı. Bazı şehit yakınları barikatları aşıp FETÖ'cü hainlere saldırmak istedi. Jandarma ve polis öfkeli vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde tankların arasında sıkışarak şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın babası Sami Bursa da davayı takip etmeye gelenler arasında yer aldı. Oğlunu şehit eden vatanı parçalamak isteyen hainlerin idam edilmesini isteyen şehit babası, "Bizim tek isteğimiz onların idam edilmesi 303 yıl hapis cezası onlara ödül olur, içimiz bir nebze rahat etsin diye idam edilsinler. Duruşmaya turuncu kıyafet giyerek gelsinler. Duruşma sırasında arsızca gülümsüyorlar, gerçekleri anlatmıyorlar, suçlarını kabul etmiyorlar" dedi.Emniyetin önünde 15 Temmuz'da şehit olan Ömer İpek'in annesi Hanife İpek de darbeci hainleri "şeytanın çocukları" olarak nitelendirdi. İpek, "Oğlumun kafasına kurşun sıktılar bunların da kafasına sıksınlar. İp gibi dizilmeleri yetmez hepsini ipe dizsinler. Hainler cezalandırılırsa acımız hafifler" diye konuştu. Fatma GÖKSU / SABAH