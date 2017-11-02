Avukat suikastında ‘narkoFETÖ’ gölgesi

FETÖ 'den tutuklu ABD konsolosluk görevlisi Metin Topuz , İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti ve FETÖ'cü savcıların ilişkilerini deşifre eden, Zindaşti'nin kızının katil zanlısı Orhan Ünğan'ın avukatı Kudbettin Kaya , ailesiyle yemek yerken suikaste kurban gitti. Duruşmalarda Zindaşti ve işbirlikçileri tarafından öldürüleceğini dile getiren Kaya, "Gizli tanık (Zindaşti) hayatımı bitirme noktasına getirdi. Öldürülme riskim var" demişti.Avukat Kudbettin Kaya, önceki akşam arkadaşları ve ailesi ile gittiği Yeşiköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda, yanına gülerek yaklaşan saldırganın hedefi oldu. Kaya, 5-6 kez ateşlenen Glock marka silahtan çıkan kurşunlarla oturduğu sandalyede öldü.Kimliği belirsiz saldırgan, silahı Gazi Evrenos Caddesi üzerinde yola atarak kayıplara karıştı. Avukat Kaya ise bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Ergenekon mağduru olan Kudbettin Kaya, yargıyı etkileme iddiasıyla FETÖ'cü firari savcı Zekeriya Öz tarafından gözaltına alınmış ve bir süre cezaevinde kalmıştı.Kaya, FETÖ'nün uyuşturucu baronu İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç'un öldürülmesi olayında azmettirici olarak 2 yıldır tutuklu bulunan 'Hayalet Orhan' lakaplı Orhan Ünğan'ın 3 avukatından da biriydi.Davanın 31 Mart'taki 5'inci duruşmasında hayatından endişe ettiğini söyleyen Kudbettin Kaya şöyle demişti: "Bu dava, basit bir cinayet yargılaması davası değil, başka hesaplar görülmektedir. Ergenekon'a katılan gizli tanık (Naci Zindaşti'yi kastediyor) benim hakkımda ifade verip meslek hayatımı bitirme noktasına getirdi.Bir kısım etkili siyasi kişilerin Zindaşti'ye vatandaşlık için referans olduğunu öğrendim. Yalova'da Zindaşti'nin yanındaki kişilere silah ruhsatı için referansını gördüm. Bu durumu devlete bildirdim ve vatandaşlık verilmesini engelledim. Gelecek oturumda bulunmayabilirim. Öldürülme riskim var veya ben nefsi müdafaa kapsamında birilerini öldürmek durumunda kalabilirim."

BUGÜN NELER OLDU

SABAH, ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, Zindaşti ile bağlantısını ortaya koyan habere dün yer vermişti. Suikasta kurban giden Kudrettin Kaya'nın avukatlığını üstlendiği Orhan Ünğan mahkemeye sunduğu dilekçede "Ergenekon ve Balyoz'da gizli tanıklık yapan Zindaşti, soruşturmaların seyrini değiştirmek için ABD Uyuşturucu ile Mücadele Birimi ajanlarıyla gizlice görüştü. Görüşmeyi de Zekeriya Öz ile Topuz ayarladı" demişti.Kudbettin Kaya, davanın 20 Ekim'deki son duruşmasında da, "Bu benim son davam. Ben artık bu ülkede avukatlık yapmayacağım. Bana bunu reva görenlerden hesap soracağım. Bu davadan sonra mesleği bırakıp köyüme döneceğim" demişti.