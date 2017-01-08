1200 yıl sonra denize inecek

Marmaray ve metro projeleri kapsamında yürütülen arkeolojik kazılar sırasında Yenikapı'da bulunan ve "Dünyanın en büyük batık gemi koleksiyonu" kabul edilen "Yenikapı 12" adlı teknenin replikası yapıldı. 9.20 metre uzunluğunda ve 2.50 metre genişliğinde olduğu hesaplanan teknenin replikası, mart ayında denizle buluşacak. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Işıl Kocabaş, 2004 yılında başlayan kazılarda binlerce eserin yanı sıra 37 adet ahşap tekne ve gemi kalıntısının bulunduğunu anımsattı. Yenikapı'da keşfedilen tekne ve gemilerin yaklaşık 600 yıllık bir periyotta farklı zamanlarda battığını vurgulayan Kocabaş, MS 9. yüzyıla tarihlenen Yenikapı 12 teknesinin, döneminin gemi inşa yöntemi hakkında eşsiz bilgileri barındırdığını kaydetti. Kocabaş, şunları kaydetti: "Bu replika, gerçek bir arkeolojik kalıntının değerlendirilip, detaylı rekonstrüksiyon çalışması sonucu gerçekleştirilmesi nedeniyle MS 9. yüzyılda denizlerde seyreden küçük bir ticaret teknesinin doğruya en yakın örneğini sunmaktadır. Yenikapı 12 replikasını mart ayında denize indirmeyi planlıyoruz. Replikanın Marsilya'da sergilenmesi için davet aldık ama öncelikle İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek."