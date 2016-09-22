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‘Pes’ dedirten fanatizm

‘Pes’ dedirten fanatizm
‘Pes’ dedirten fanatizm

Tarkan’ın, 2016 ’daki konseri sırasında sahneden attığı havluları hayranları kapıştı. Fanatik hayranlar, terli havluları koklayarak poz verme yarışı yaptı

FANATİKLER BUNU DA YAPTI!
Fanatizmde sınır yok! Tarkan hayranları bunu da yaptı! Megastar, geçen cumartesi gecesi 2016 kapsamındaki konseri sırasında sahnede bol bol terleyince üç havlu birden kullandı. Ardından da o havluları hayranlarına fırlattı.

DİĞERLERİNE HAVA ATTILAR
Fanatikler arasında o havluları kapmak için büyük mücadele yaşandı. Konser sonrası ise Tarkan fanları arasında atma yarışı başladı. İkisi erkek, biri kız üç hayran, terli havluları koklarken çekilen fotoğraflarını paylaştı ve diğer sevenlere caka sattı.



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