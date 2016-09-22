‘Pes’ dedirten fanatizm

Tarkan’ın, EXPO 2016 Antalya’daki konseri sırasında sahneden attığı havluları hayranları kapıştı. Fanatik hayranlar, terli havluları koklayarak poz verme yarışı yaptı

FANATİKLER BUNU DA YAPTI!

Fanatizmde sınır yok! Tarkan hayranları bunu da yaptı! Megastar, geçen cumartesi gecesi EXPO 2016 Antalya kapsamındaki konseri sırasında sahnede bol bol terleyince üç havlu birden kullandı. Ardından da o havluları hayranlarına fırlattı.



DİĞERLERİNE HAVA ATTILAR

Fanatikler arasında o havluları kapmak için büyük mücadele yaşandı. Konser sonrası ise Tarkan fanları arasında hava atma yarışı başladı. İkisi erkek, biri kız üç hayran, terli havluları koklarken çekilen fotoğraflarını paylaştı ve diğer sevenlere caka sattı.







