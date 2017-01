Gücünüz yetmez korkmuyoruz!

Sanat dünyası, yılbaşı gecesi düzenlenen hain terör saldırısına sert tepki gösterdi. Sanatçılar, hiçbir gücün birlik ve beraberlik içindeki ülkemizi dize getiremeyeceğini belirtip sevenlerine “Biz korkmuyoruz, siz de korkmayın” diye seslendi

SANAT DÜNYASI BİRLİK OLUP TERÖRE MEYDAN OKUDU



OKTAY KAYNARCA

'HEPİNİZİ KARANLIK ÇUKURLARINIZA GÖMECEĞİZ'

'KORKAK, CAHİL, İĞRENÇSİNİZ'

Oktay Kaynarca, hain teröristlere meydan okudu: "Unutmayın, Allah'ın adaleti bu dünyada yaşattıklarınızı sizin de yaşamanız üzerinedir. Sonsuza kadar karanlıklarda kalın, gün yüzü görmesin soyunuz sopunuz, yedi ceddiniz...

Şerefsiz, korkak, cahil, pis ve iğrençsiniz."

ERDOĞAN: BU KİRLİ OYUNLARA GEÇİT YOK



'Acılar bizi güçlendiriyor'

Kaynarca şöyle devam etti: "Siz; namustan, dinden, kitaptan, imandan habersiz büyütülmüş birer zavallısınız. Birlik olup canımızı yakıyorsunuz ama acımız bizi bir arada tutacak, daha da güçlendirecek. Hepinizi karanlık çukurlarınıza gömecek kadar kinliyiz, korkmuyoruz."



HADİSE

'TEK DİLEĞİM YOK OLUN'

Hadise, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa, bu acıyı yaşayan yakınlarına sabır dilerim" dedi ve teröristlere seslendi: "Tek dileğim yok olmanız."

KARANLIK GECEDEN KARELER



HÜLYA KOÇYİĞİT

'UMUTLARIMIZI KİRLETEMEZ, YOK EDEMEZSİNİZ'

Hülya Koçyiğit, iki mesaj yayınladı. İlkinde "Milletçe vatan sevgisi ile kenetleneceğiz, yüreğimizdeki sevgiyi çoğaltıp yaralarımızı saracağız" diyerek Türkiye'nin yeni yılını kutlayan Koçyiğit, ardından da "İnsanların yeni yıl umutlarını kirleten, yok etmeye çalışan bütün zihniyetler; başaramayacaksınız. Terörü lanetliyorum. Başımız sağolsun" dedi.



SİBEL CAN

'CESUR YÜREKLİ TÜRKİYEM'

DÜNYA GÖRDÜ'

Sibel Can, yaşanan terör olayları nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirip ölenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Can, "Dünyanın gözü ülkemizde, zor günler geçiriyoruz. Ne kadar cesur yürekli bir ülke olduğumuzu herkese gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz" dedi.



'Birlik olalım'

Sibel Can, dün ise şu açıklamayı yaptı: "Terör dünyanın hiçbir yerinde zafere ulaşamamıştır. Biz birlik içinde olursak, dimdik durursak; karşımızda hiçbir şey duramaz. Bu ülkenin insanları en iyi şeyleri hak ediyor. Rabbim bize huzur dolu günler nasip etsin."



HANDE YENER

'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'

Hande Yener, "Reina'da hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.



AYLA ÇELİK

'KENDİ KANINIZDA BOĞULACAKSINIZ'

Ayla Çelik, Reina'da yaşanan olay sonrası teröristlere meydan okudu: "Elleriniz kırılsın! Hepimizi kana buladınız! Kendi kanlarınızda boğulun!"



BERKSAN

'ARTIK MİLLETÇE POLİS OLACAĞIZ, SEFERBER OLACAĞIZ'

'MİLLETÇE...'

Berksan, herkesi teröre karşı seferberliğe davet etti: "Artık milletçe polis olacağız, istihbaratçı olacağız, gözümüzü kulağımızı dört açacağız. Herkes yaşadığı yerde kimin kim olduğunu bilecek. Seferber olacağız."



TUĞBA ÖZERK

'ŞEREFSİZ AŞAĞILIKLAR'

Tuğba Özerk, yaşanan olayın ardından gözüne uyku girmediğini söyledi, kimsenin korkuya kapılmaması gerektiğini belirtip teröristlere meydan okudu: "Nasıl şerefisizlik bu! Yine bizi kalbimizden vurmaya çalışıyor aşağılıklar!"



SEDA SAYAN

'EL ELE VERELİM'

Seda Sayan, "Her defasında yeter diyoruz ama yetmiyor. Allah terörün belasını versin!" dedi ve ekledi: "Birlik beraberlik günü. El ele verirsek yenemeyeceğimiz düşman yok!"



BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI



GÖKHAN TEPE: "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim. Lanet olsun bu acıyı bize yaşatanlara."



LİNET: "Terörün hedefi mekanlar değil insanlardır. Suçsuz insanların katledilmesinin hiçbir dinde yeri yoktur."



NADİDE SULTAN: "Allah topunu yok etsin."



DOĞUŞ: "Diyecek söz bulamıyorum. Ülkemin başı sağolsun."



ALİŞAN: "Bir bitmediniz, Allah belanızı versin."



CEM YILMAZ: "Yazıklar olsun!"



ZİYNET SALİ: "Nasıl bir trajedidir bu ya Rab'bim!"



YILDIZ TİLBE: "Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun."



MURAT BOZ: "Gecemizi karartan karanlık zihnin Allah belasını versin."



BERDAN MARDİNİ: "Lanet olsun sizin gibi insanlara."



ECE ERKEN: "Gün yüzü görmeyin!"