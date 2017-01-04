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Kamuflaj kralı Leonardo!

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017
Kamuflaj kralı Leonardo!
Kamuflaj kralı Leonardo!

Oscarlı aktör Leonardo DiCaprio, paparazzilere yüzünü göstermemek için şekilden şekile giriyor!

Geçtiğimiz yıl 'The Revenant' filmiyle Oscar alan Leonardo DiCaprio, hızlı aşk hayatıyla da yılın en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. 2016'nın başında model Kelly Rohrbach'tan ayrılan 42 yaşındaki aktörün ismi Rihanna ile anılmıştı. Ardından Danimarkalı model Nina Agdal ile yeni bir ilişkiye yelken açan DiCaprio; süper lüks tatilleri, filmleri ve çevre bilinciyle ilgili yürüttüğü çalışmalarla da ilgi odağı oldu. Ancak ünlü aktör, kırmızı halı seremonisi ve ödül törenleri dışında objektiflere yüzünü göstermemeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde Nina Agdal ile Meksika'daki bir plajda keyif yapan DiCaprio, paparazzileri fark edince bir havluyla başını tamamen kapattı. Yakışıklı aktör, geçtiğimiz yaz Coachella Festivali'nde yüzünü bir tişörtle kapatarak ilginç bir görüntü sergilemişti. DiCaprio'nun, Kate Hudson'ın evindeki partiden çıkarken yüzüne kurt maskesi takması da çok konuşulmuştu.


Leonardo DiCaprio; sokakta, partilerde, hatta plajda yüzünü kapatm ayı tercih ediyor.

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