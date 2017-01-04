Yeme-içme sektörünün temsilcileri ve çalışanları, Reina saldırısını kınamak için dün Kuruçeşme’de bir yürüyüş düzenledi. GÜNAYDIN, saldırı kurbanlarının anıldığı ve birlik mesajlarının verildiği yürüyüşü an be an görüntüledi

Yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırısını kınamak için, dün Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği TURYİD öncülüğünde bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe; gastronomi sektörü temsilcileri ve çalışanları, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murad Hazinedar ile saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Topluluk, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndan Reina'ya kadar yürüdü. Reina'nın önüne yüzlerce karanfil bırakıldı ve ölenlerin anısına mumlar yakıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, konuşmasında "Terörün hedefi; bizi birbirimize düşürmek. Ama korkmayacağız, sinmeyeceğiz ve yaşamımıza devam edeceğiz."



YAŞAMA SAHİP ÇIKMA YÜRÜYÜŞÜ

Ayşe Özyılmazel yazdı.

Gün, birlik günü... Şimdi yaşamımıza sahip çıkma, 'Biz buradayız, sinmiyoruz, korkmuyoruz' deme zamanı. TURYİD'in dün düzenlediği Gastronomi Sektörü Dayanışma Yürüyüşü; bir sektör yürüyüşünden çok, yaşamımıza sahip çıkma yürüyüşüydü. Çünkü terör; evimize tıkılmamızı, sinmemizi, bölünmemizi ve ayrışmamızı istiyor.



EN GÜZEL CEVAP: YAŞAMAK

Saat 10.30'da Kuruçeşme'ye vardığımda, büyük bir kalabalıkla karşılaştım. Yeme-içme sektöründen tanıdığım tüm mekan sahipleri, çalışanları, DJ'ler ve PR şirketleri oradaydı. Ellerimizde karanfillerle Reina'ya doğru yürüdük. Evet, bir yürüyüşle terör bitmeyecek ama bu ülkenin evlatları olarak elimizden geleni yapmalıyız. Bu canilere 'Korkmuyoruz, vatanımıza sahip çıkıyoruz' demeliyiz. Bu sektör, hayatın ta kendisi demek. Evimize kapanırsak, büyük bir sosyal ve ekonomik çöküş ile karşı karşıya kalacağımız ortada. Hayatımızı bitirmek isteyenlere cevabımızı dışarı çıkarak, inadına yaşayarak, üreterek, çalışarak vermeliyiz.



EVİMİZE KAPANMADAN HAYATA DEVAM EDECEĞİZ

Mert Vidinli yazdı.

Dün Kuruçeşme'de bir araya gelen gastronomi sektörü çalışanları, aslında dev bir aile gibi... Garsonu, komisi, işletmecisi, DJ'i, yatırımcısı; hepimiz aynı kazanda kaynıyoruz. Böyle bir acıyla mı bir araya gelecektik... Oysa ki daha mutlu zamanlarda buluşmalıydık. Eğlence ve yeme-içme sektörü, yüzbinlerce kişiye istihdam sağlıyor. Ben de 10 yıldır gece hayatının içindeyim. Yürüyüş sonrası, TURYİD Başkanı Kaya Demirer'in Reina'nın önünde yaptığı konuşma ise hepimize iyi geldi. Demirer, şöyle diyordu: "Yaşam alışkanlıklarınızı bırakmayın, hayata devam edin. Kimse bize sırtını çevirmesin. Sektörün dayanışmasını göstermeliyiz. Biz korkmuyoruz!" Sessiz yürüyüşümüz sırasında bir de pankart açıldı. Üzerinde 'Yılmayacağız, yarınlarımız için' yazıyordu. Ben de yılmayacağım, sevdiğim işi meslektaşlarımla birlikte yapmaya devam edeceğim. Sinemaya, alışverişe, restoranlarda yemek yemeye devam... Evlerimize kapanmadan hayata devam etmeliyiz. Kendiniz için, onlar için... Yitip giden hayatların geride bıraktığı aileler için...