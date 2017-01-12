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Usta oyuncu hayatını mı kaybetti?

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 15:46 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 16:10
Usta oyuncu Fatma Girik hayatını mı kaybetti?
Usta oyuncu Fatma Girik hayatını mı kaybetti?

73 yaşındaki usta oyuncu geçtiğimiz Kasım ayında kalça rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede operasyon geçirmiş ve operasyonun ardından evinin merdivenlerinden düşerek yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sürecinin ardından sosyal medyada sık sık hayatını kaybettiğine dair haberler çıkan Fatma Girik bu haberlere gülüp geçtiğini söyledi.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından , hakkında çıkan hayatını kaybettiğine dair haberlere gülüp geçtiğini söyledi.

"ÖNCEDEN ZEKİ MÜREN'E YAPILIRDI"

Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve tedavisine evinde devam edilen eden Girik, ''Eskiden 'e yapılırdı. Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler'' diyerek sevenlerinin sosyal medyada çıkan bu haberlere inanmamasını istedi. Girik, şu an bol bol dinlendiğini vurgulayarak, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının da olmadığını belirtti.

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