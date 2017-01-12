Usta oyuncu Fatma Girik hayatını mı kaybetti?

73 yaşındaki usta oyuncu Fatma Girik geçtiğimiz Kasım ayında kalça rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede operasyon geçirmiş ve operasyonun ardından evinin merdivenlerinden düşerek yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi sürecinin ardından sosyal medyada sık sık hayatını kaybettiğine dair haberler çıkan Fatma Girik bu haberlere gülüp geçtiğini söyledi.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik, hakkında çıkan hayatını kaybettiğine dair haberlere gülüp geçtiğini söyledi.



"ÖNCEDEN ZEKİ MÜREN'E YAPILIRDI"

Geçtiğimiz aylarda kalça protezi ameliyatı olan ve tedavisine evinde devam edilen eden Girik, ''Eskiden Zeki Müren'e yapılırdı. Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler'' diyerek sevenlerinin sosyal medyada çıkan bu haberlere inanmamasını istedi. Girik, şu an bol bol dinlendiğini vurgulayarak, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının da olmadığını belirtti.

SAĞLIĞINA KAVUŞAMADI

FATMA GİRİK HASTANEYE KALDIRILDI

FATMA GİRİK'TEN ÜZÜCÜ HABER! HASTANEYE KALDIRILDI