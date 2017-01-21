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Esra Erol'da aşk yaşayan Esra ve Bahtiyarın büyük aşkı bitti

  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 21:26 Güncelleme Tarihi: 21.1.2017 01:56
Esra Erol'da aşk yaşayan Esra ve Bahtiyarın büyük aşkı bitti
Esra Erol'da aşk yaşayan Esra ve Bahtiyarın büyük aşkı bitti

Hafta içi her gün saat 16.30'da atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bugün gözyaşı hakimdi.

Esra Erol'da programında tanışan gelin adayı Esra ve damat adayı Bahtiyar herkesleri kıskandıracak bir aşk yaşıyordu. ancak çiçeği burnunda çifte nazar değdi.

ESRA EROL'DA AŞK YAŞAYAN ESRA VE BAHTİYARIN BÜYÜK AŞKI BİTTİ

Esra'nın gözyaşlarına rağmen damat adayı bahtiyar sevdiği kadını gururu için affetmedi.

bütün bu yaşananlardan sonra gelin adayı Esra ise Bahtiyar'ın yolu açık olsun diyerek yüzüğünü fırlattı.

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