Kaan Tangöze’nin aşkı Kıvılcım Ural, kıskançlık krizine girdi. Bir kadın hayranı ünlü rockçıyla poz verirken yanındaki arkadaşı da onları fotoğrafladı. Bu duruma sinirlenen Ural, genç kızın elinden telefonu kaparak tüm fotoğrafları sildi.

Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze, önceki gün yaşadığı olaylarla şoke oldu. Ünlü rockçı, uğruna Seçkin Piriler'le 6 yıllık evliliğini bitirdiği Kıvılcım Ural'la Beyoğlu'nda gezintiye çıktı. El ele yürüyen ikilinin yanlarına Tangöze'nin hayranları geldi. Şarkıcı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen genç kadın hayranını kırmadı. Genç kız, Tangöze'yle selfie çekerken arkadaşlarından da kendisini görüntülemesini istedi. Sevgilisini kıskanan Kıvılcım Ural, bir anda asabiyet yaptı. Genç kızın bu mutlu anını görüntüleyen diğer arkadaşının elindeki telefonu alan Ural, fotoğraf galerisinden tüm kayıtları sildi.

'BU YENGEYLE İŞİN ÇOK ZOR'

Kimse ne olduğunu anlamazken şarkıcının hayranlarıyla sevgilisi arasında gerilim yaşandı. Genç kızlar, Kıvılcım Ural'a "Bizden izin almadan nasıl galeriye girip fotoğrafı silersin! Biz Kaan'la fotoğraf çekilmek için geldik sen ne karışıyorsun?" şeklinde tepki gösterdi. Araya giren Tangöze, hayranlarıyla aşkı arasındaki anlamsız gerilimi tatlıya bağladı. Bu sırada olan biteni gören çevredeki bir esnaf da "Abi senin bu yengeyle işin çok zor" diye bağırınca bu kez Tangöze de sinirlendi. Sevilen şarkıcı, sevgilisinin elinden tuttuğu gibi hızlıca oradan uzaklaştı.

ASABİYET RUHUNDA VAR

Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le evliyken aşk yaşamaya başladığı Kıvılcım Ural, asabi tavırlarıyla sık sık haber oluyor. Ural, daha önce de birçok kez gergin halleriyle objektiflere takılmıştı.

Kaynak: Takvim