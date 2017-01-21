Usta oyuncu Ayberk Atilla yaşamını yitirdi!

Usta oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti. Sanatçı bir süredir tedavi görüyordu.

Geçtiğimiz günlerde hastalığının tedavisiyle ilgili de bilgi veren Ayberk Atilla, "Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum" demişti. Atilla, tedavisiyle ilgili izlenilecek yolun önümüzdeki günlerde netleşeceğini söylemişti.

Tedavisinin devam ettiği hastanede bu sabaha karşı kansere yenik düşen usta oyuncu yaşamını yitirdi.

AYBERK ATİLLA KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Ayberk Atilla, 18 Eylül 1946'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.