‘Sunuculuk teklif edeceğim’ dedi, tacizci çıktı!

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi için numarasını alıp ardından kendisine cinsel taciz mesajları atan kişiyi savcılığa şikayet etti. Mahkeme, Ümit A. adlı kişinin Sapmaz’a yaklaşmasını yasakladı

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklif etme bahanesiyle kendisine yaklaşıp telefon numarasını alan Ümit A. adlı kişinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek savcılığa başvurdu. Sapmaz, 11 Kasım'da Levent'teki bir AVM'ye gitti. Arkadaşıyla yemek yiyen sunucu, bu sırada eskiden tanıdığı televizyoncu arkadaşlarını gördü. Sohbet sırasında ortamda bulunan Ümit A., Sapmaz'a sunuculuk teklifinde bulundu. Yeni bir program hazırladığını söyleyen Ümit A., ünlü sunucudan telefon numarasını aldı. Olaydan birkaç gün sonra Ümit A., gece geç saatlerde Sapmaz'a 'Bir gece seni yemeğe çıkarıp çıtır çıtır yemek istiyorum. Uygun musun?' şeklinde bir mesaj attı. Gelen mesajlara cevap vermeyen ünlü sunucu, bu kez de sosyal medyadan cinsel taciz mesajlarına maruz kaldı.

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'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Sapmaz, Ümit A.'dan şikayetçi olmaya karar verdiğini ancak bu şahsın tehlikeli olduğunu duyduğu için ilk başta şikayetçi olmadığını belirtti. Cinsel taciz mesajlarının devam etmesi üzerine bu duruma tahammül edemez hale gelen genç sunucu, "Şu anda telefonumda engelli olsa da, Ümit A.'nın bana ulaşmasını hiçbir şekilde engelleyemiyorum. Yaşadığım mobbing psikolojimi bozuyor" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü sunucunun şikayeti üzerine, İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Mahkeme; Ümit A.'nın, Sapmaz'ın evine, iş yerine yaklaşmaması ve hiçbir iletişim yoluyla kendisine ulaşmamasına karar verdi. Başlatılan soruşturma devam ediyor.