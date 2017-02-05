Aleyna Tilki'nin sınav notları düştü

16 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, 100 puan aldığı fizik sınavı kağıdını sosyal medyadan paylaşınca, okul yönetimi tarafından disiplin cezasına çarptırılmıştı.

DERSLERDEN TEKRAR SINAVA GİRDİ, NOTLARI DÜŞTÜ



Öğretmenler kurulu, paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararı almıştı.

Karara uyup tüm derslerden yeniden sınava giren genç şarkıcı, daha düşük notlar gelince sınıf öğretmeniyle kavga etti. Bu nedenle bir kez daha disipline verilen Tilki'nin okulla ilişiğinin kesilme ihtimali yüksek.



Kaynak: Hürriyet



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