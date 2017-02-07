Damadın kahvesine tuz ve biber koydu!

Kemal Ekmekçi ile nişanlanan oyuncu Gizem Karaca, müstakbel eşinin kahvesine kaşık kaşık tuz ve biber koydu. Damadın kahveye içişini tebessümle izledi

Güzel oyuncu Gizem Karaca, işadamı sevgilisi Kemal Ekmekçi ile önceki akşam nişanlandı. Ekmekçi, ailesiyle birlikte Karaca'nın evine giderek genç oyuncuyu ailesinden istedi.

Kız isteme seremonisi sırasında Karaca, Ekmekçi'nin kahvesine tuzla birlikte karabiber de döktü.

Güzel yıldız, Ekmekçi'nin tuzlu biberli kahveyi içişini gülümseyerek izledi. İstemenin ardından, genç çifte nişan yüzükleri takıldı. Karaca-Ekmekçi çifti, birlikte pasta keserek nişanlarını kutladı.

Karaca, bu mutlu gününü sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı. Gizem Karaca, 1.5 yıldır birlikte olduğu Ekmekçi'den geçtiğimiz Kasım ayında evlilik teklifi almıştı. Bir kumsalda ateşin başında aldığı teklifi, 'Eveeet!' notuyla Instagram'da takipçileriyle de paylaşmıştı.