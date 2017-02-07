X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Damadın kahvesine tuz ve biber koydu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Damadın kahvesine tuz ve biber koydu!

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
  • Giriş Tarihi: 7.2.2017
Damadın kahvesine tuz ve biber koydu!
Damadın kahvesine tuz ve biber koydu!

Kemal Ekmekçi ile nişanlanan oyuncu Gizem Karaca, müstakbel eşinin kahvesine kaşık kaşık tuz ve biber koydu. Damadın kahveye içişini tebessümle izledi

Güzel oyuncu Gizem Karaca, işadamı sevgilisi Kemal Ekmekçi ile önceki akşam nişanlandı. Ekmekçi, ailesiyle birlikte Karaca'nın evine giderek genç oyuncuyu ailesinden istedi.

Kız isteme seremonisi sırasında Karaca, Ekmekçi'nin kahvesine tuzla birlikte karabiber de döktü.

Güzel yıldız, Ekmekçi'nin tuzlu biberli kahveyi içişini gülümseyerek izledi. İstemenin ardından, genç çifte nişan yüzükleri takıldı. Karaca-Ekmekçi çifti, birlikte pasta keserek nişanlarını kutladı.

Karaca, bu mutlu gününü sosyal medyada takipçileriyle de paylaştı. Gizem Karaca, 1.5 yıldır birlikte olduğu Ekmekçi'den geçtiğimiz Kasım ayında evlilik teklifi almıştı. Bir kumsalda ateşin başında aldığı teklifi, 'Eveeet!' notuyla Instagram'da takipçileriyle de paylaşmıştı.