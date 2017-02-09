12 yıllık telefon hattı başına bela oldu

Gizem Özdilli, mankenlik mesleğini bıraktıktan sonra 12 yıllık telefon hattını kapattırdı. Fakat birkaç ay sonra Özdilli, bir TV programına katıldı. Bu sırada diğer konuğun menajeri Özdilli'ye, "Sen ne kadar nazlı çıktın" diye sitem etti. Ünlü manken ne olduğunu anlamak için menajerle konuştu ve "Arıyoruz seni ama telefonlara çıkmıyor, menajerinle görüştürüyorsun" şeklinde bir yanıt aldı. Bunun üzerine telefon hattını değiştirdiğini belirten Özdilli, kullandığı eski telefon hattını, bu kez de kendisi aradı. Özdilli, telefonu açan kişiden "Gizem Hanım şu anda meşgul" sözlerini duyunca şaşkınlığı daha da arttı. Ünlü manken, yaptığı görüşmenin ardından savcılığa başvurdu. Savcılık, Özdilli'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Özdilli'nin kullandığı eski telefon hattının, İzmir'de yaşayan Aykut A.'ya satıldığı anlaşıldı.

BERAAT ETTİ

Bunun üzerine hattı kullanan kişi hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Özdilli, Aykut A.'dan şikayetçi olduğunu belirtse de mahkeme, hattın kasıtlı şekilde satın alınmadığı ve haberleşmeye aykırı bir durum olmadığı gerekçesiyle Aykut A. hakkında beraat kararı verdi.

GİZEM ÖZDİLLİ KİMDİR?