Asena Atalay'dan Caner Erkin'e olay açıklama!

Futbolcu Caner Erkin'le olaylı şekilde boşanan Asena Atalay, oğlunun velayetinin kimde kalacağı sorusuna, "Oğlumu vermem" diye cevap verdi.

Asena Atalay, önceki gün Akmerkez'deydi. Karşısında gazetecileri görünce gerilen Atalay, uzun süre gazetecilerle AVM içinde köşe kapmaca oynadı. Sonunda Atalay, Erkin'e açtığı 450 bin liralık nafaka davası ve Çınar'ın velayetinin kimde kalacağıyla ilgili sorulara yanıt verdi: "Her zamanki Asena olup konuşmayacağım. Çocuğumun magazin malzemesi olmasına izin vermeyeceğim. İnsanların yorumları umurumda değil. Ben hayatımdan memnunum. Çınar da mutlu. Anneyle çocuğu etle tırnak gibidir. Oğlumu vermem."