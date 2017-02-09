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'dan 'e olay açıklama!

OKAN FİLİZÇAY
  • Giriş Tarihi: 9.2.2017
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e olay açıklama!
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e olay açıklama!

Futbolcu 'le olaylı şekilde boşanan , oğlunun velayetinin kimde kalacağı sorusuna, "Oğlumu vermem" diye cevap verdi.

, önceki gün 'deydi. Karşısında gazetecileri görünce gerilen Atalay, uzun süre gazetecilerle AVM içinde köşe kapmaca oynadı. Sonunda Atalay, Erkin'e açtığı 450 bin liralık nafaka davası ve Çınar'ın velayetinin kimde kalacağıyla ilgili sorulara yanıt verdi: "Her zamanki Asena olup konuşmayacağım. Çocuğumun magazin malzemesi olmasına izin vermeyeceğim. İnsanların yorumları umurumda değil. Ben hayatımdan memnunum. Çınar da mutlu. Anneyle çocuğu etle tırnak gibidir. Oğlumu vermem."

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