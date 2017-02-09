Hülya Avşar'la düet yapacak

Bugüne kadar hiçbir sanatçıyla düet yapmayan Hülya Avşar, kuralı Rafet El Roman için bozdu.

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Hülya Avşar'a mükemmel bir parça hediye ettiğini fakat Hülya Avşar'ın televizyona ve program sunumlarına yönelmek istemesi nedeniyle bu hediyeyi geri çevirdiğini söylemişti..

Fakat sonrasında Hülya Avşar'ın Rafet El Roman ile bir single yaptığı öğrenildi!..

İkili, El Roman'ın "Sen Olmazsan" adlı single'ı için birlikte stüdyoya girdi. Kayıtlar Almanya'nın Karlsruhe şehrinde tamamlandı.



Her fırsatta Rafet el Roman 'ın şarkılarını çok beğendiğini söyleyen Hülya Avşlar, ilk defa bir ümlü ile düet çalışması yapacak.

Şubat sonunda çıkacak single'ın klip çekiminin önümüzdeki hafta yapılacağı söyleniyor.