‘Bu Şehir Arkandan Gelecek’ adlı dizide en yakın arkadaşı ‘Derin’in sevgilisi ‘Ali’ye aşık olan ‘Aslı’ karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya: ‘Aslı’ bence aşkının peşinden gitmemeli çünkü ‘Ali’ ve ‘Derin’ birbirlerini çok seviyor. Büyük bir aşkın arasına girmek çok yanlış olur

Atv'de yayınlanan 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinin 'Aslı'sı Nilperi Şahinkaya; Senegal doğumlu. Oyuncu, ilkokulu Paris'te, ortaokulu Bern'de okumuş. 2003'te Ankara'ya yerleşmiş ve üniversiteyi Bilkent'te tamamlamış. O dönemde 'Deniz Yıldızı' dizisinde rol alan oyuncu, 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle tanındı. Hırslı ve kötü kadın rollerinin hakkını veren oyuncu, 'Bu Şehir Arkandan Gelecek'te ise en yakın arkadaşı 'Derin'in sevgilisi 'Ali'ye aşık olan 'Aslı'yı canlandırıyor. Şahinkaya ile diziyi konuştuk...



Sizi kötü karakterler canlandırırken görmeye alışmıştık ama bu kez izleyiciyi şaşırttınız...

Oyuncu olarak 'Aslı'ya bayıldım. Kötü karakterler canlandırmaya alışkın olduğum için bu karakteri çok sevdim. İçinde yaşadığı büyük aşkla savaşmaya çalışan bir kız. İzleyici de onun bu durumuna üzülüyor. Bana çok gerçekçi bir karakter gibi geliyor. 'Aslı' kendi içinde büyük çatışmalar yaşıyor. Annesi, babasını aldattığı için böyle şeylere çok karşı. Bu kafada olan bir kızın başına eleştirdiği bir durum geliyor. Üzerine düşünmem gereken bir karakter olduğu için çok hoşuma gidiyor.





Nilperi Şahinkaya, "Aslı' üzerine düşünmem gereken bir karakter olduğu için onu canlandırmak çok hoşuma gidiyor" dedi.



BENİ SEVMİYORLARDI

Kötü kadınları canlandırdığınız için tepki aldınız mı?

'Mesude'yi oynadığım zaman benden nefret ediyorlardı. Sosyal medyadan sürekli mesajlar atıyorlardı. Sonra canlandırdığım 'Şeyma' da kötüydü ama komik bir karakteri oynadığım için yumuşadılar.



Rol aldığınız dizinin her bölümünü izliyor musunuz?

Özellikle kendimi izlerim. Hikaye nereye gidiyor onu görmek isterim. Senaryoda okuyoruz ama çekince daha farklı oluyor. O nedenle analiz etmek adına mutlaka izlerim. Altı senedir oyunculuk yapıyorum. Başlarda kendimi izlerken rahatsız oluyordum ama bir süre sonra alıştım.



Yıldırım nikahıyla evlenme fikri size nasıl geliyor?

Çok enteresan geliyor ama 'Aslı' kendi arkadaşını kurtarmak için yapıyor.



Arkadaş için böyle bir karar verilir mi?

Oradaki olaylar aslında onu bu noktaya getiriyor. O hikayenin içinde Nilperi olarak yer alsam o anki şartlara bağlı hareket ederdim.



Peki insan arkadaşının aşkına aşık olur mu?

Allah korusun! Bu durum gerçekten çok fena. 'Aslı' bununla savaşıyor.



'Aslı' aşkının peşinden gitmeli mi sizce?

Bence peşinden gitmemeli. Çünkü diğer iki kişi birbirini çok seviyor. Büyük bir aşkın arasına girmek çok yanlış olur.



MANTIKLI BİRİYİM

İlişkiler konusunda mantığınız ön planda mıdır?

Lise zamanında mantığımızı unutuyorduk ama artık mantığım daha önde.



Eğer oynamasaydınız bu diziyi takip eder miydiniz?

Kesinlikle izlerdim. Senaryo elime ilk geldiğinde bayılmıştım.



Dizideki boks sahneleri de çok dikkat çekiyor. Sizin ilginiz var mı?

Ben vurdulu kırdılı sporları çok sevmiyorum. Yoga, meditasyon, kayak ve buz pateni yapıyorum.



Bir röportajınızda annenizin "Hiçbir erkeğe güvenme" dediğini söylemişsiniz. Anneniz neden böyle bir uyarı yaptı?

Belki de erkeklere çok güvendiğim için bunu söylemiş olabilir.



HİPERAKTİF BİRİYİM, YERİMDE DURAMIYORUM

Yurt dışında doğup büyümüşsünüz. Türkiye'ye döndükten sonra adapte olmak zor oldu mu?

15 yaşımda Türkiye'ye geldim. Liseyi ve üniversiteyi Ankara'da okudum. Babam diplomattı; dört senede bir ülke değiştiriyorduk. Sil baştan yeni hayatlar kurmak zorunda kalıyordum. Çocukken daha zor oluyor, yeni bir sayfa açıyorsunuz. Ama bir süre sonra değişim bağımlılık haline geliyor. Ankara'da altı yıl kalınca bir yere gitmeliyim fikri oluştu; İstanbul'a geldim. Altı senedir İstanbul'dayım, burada da ev değiştirdim. Bir değişiklik yapma ihtiyacı duyuyorum. Değişim zor olsa da bence herkesin hayatında gerekli.



Çılgın biri misiniz?

Çılgınlıklarım var. Çok sakin duramıyorum; hiperaktifim. Son zamanlarda bütün enerjimi işime veriyorum ama bazen enerji patlaması yaşıyorum.