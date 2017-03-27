Yeşilçam oyuncusu Nurhan Nur hayatını kaybetti

Sinemamızın Yeşilçam dönemi oyuncularından Nurhan Nur 87 yaşında dün hayata veda etti.

14 Mayıs 1930 doğumlu sanatçı 1950 yılı yapımı Parmaksız Salih filmiyle oyunculuğa başladı. Bu Vatanın Çocukları, Düşman Yolları Kesti, Yılanların Öcü (1962), Bozuk Düzen, Son Kuşlar, Kanun Benim, Yaprak Dökümü, Susuz Yaz, Fırat'ın Cinleri, Selvi Boylum Al Yazmalım, Maden gibi sinemamızın önde gelen ve bilinen filmlerinde oynadı.



YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK



Cenazesi, 28 Mart 2017 Salı günü, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.





Fikret Hakan ve Nurhan Nur, "Yılanların Öcü"nün başrolündeydiler.





