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oyuncusu hayatını kaybetti

  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 14:59
Yeşilçam oyuncusu Nurhan Nur hayatını kaybetti
Yeşilçam oyuncusu Nurhan Nur hayatını kaybetti

Sinemamızın dönemi oyuncularından 87 yaşında dün hayata veda etti.

14 Mayıs 1930 doğumlu sanatçı 1950 yılı yapımı Parmaksız Salih filmiyle oyunculuğa başladı. Bu Vatanın Çocukları, Düşman Yolları Kesti, Yılanların Öcü (1962), Bozuk Düzen, Son Kuşlar, Kanun Benim, Yaprak Dökümü, Susuz Yaz, Fırat'ın Cinleri, Selvi Boylum Al Yazmalım, Maden gibi sinemamızın önde gelen ve bilinen filmlerinde oynadı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Cenazesi, 28 Mart 2017 Salı günü, Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Fikret Hakan ve , "Yılanların Öcü"nün başrolündeydiler.