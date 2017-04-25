'dan bütün umutları yıkan haber!

Giriş Tarihi: 25.4.2017 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.4.2017 10:28
İbrahim Erkal'dan bütün umutları yıkan haber!

12 Nisan günün evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ve 13 gündür tedavisine yoğun bakımda devam edilen ünlü sanatçı 'ın son sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklama sevenlerini üzdü. Yapılan açıklamada ünlü türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtildi.

15 gün önce Maltepe'deki evinin otoparkında sitenin güvenlik görevlileri tarafından baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan ses sanatçısı 'dan sevenlerini gözyaşlarına boğan haber geldi.

KALBİ ÇALIŞIYOR AMA...

Hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Güneş

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İbrahim Erkal'dan bütün umutları yıkan haber!
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