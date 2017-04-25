İbrahim Erkal'dan bütün umutları yıkan haber!

15 gün önce Maltepe'deki evinin otoparkında sitenin güvenlik görevlileri tarafından baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan ses sanatçısı İbrahim Erkal'dan sevenlerini gözyaşlarına boğan haber geldi.



KALBİ ÇALIŞIYOR AMA...



Hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Kaynak: Güneş



