kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla evlendi

Giriş Tarihi: 28.4.2017 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.4.2017 12:02
Çiğdem Kayalı kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla evlendi

58 yaşındaki sosyetik güzel , beş aydır aşk yaşadığı kendisinden 25 yaş küçük başarılı DJ ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

14 yıllık hayat arkadaşı Mustafa Denizli'den ayrıldıktan sonra sürekli genç erkeklerle görüntülenen Kayalı bu sefer de geleneği bozmadı. Park Şamdan&The Bar'ın başarılı DJ'i ile yaklaşık beş aydır aşk yaşayan dünyaevine girdi.



"ANİDEN KARAR VERDİK"

Az sayıda davetlinin katıldığı nikah töreniyle ilgili konuşan Kayalı "Aniden karar verdik. Herkese sürpriz oldu. Ailelerimiz şaşırdı. Ama çok mutluyuz." açıklamasında bulundu. Kağıthane'deki Sadabad Kültür ve Nikah Sarayı'nda imzaları atan çift daha sonra yakın arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda Papermoon'da yemek yiyerek kutlama yaptı. Çift balayına çıkmayacaklarını söyledi.



ÇİĞDEM KAYALI'NIN KARELERİ
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Çiğdem Kayalı kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla evlendi
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