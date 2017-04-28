Çiğdem Kayalı kendisinden 25 yaş küçük aşkıyla evlendi

14 yıllık hayat arkadaşı Mustafa Denizli'den ayrıldıktan sonra sürekli genç erkeklerle görüntülenen Kayalı bu sefer de geleneği bozmadı. Park Şamdan&The Bar'ın başarılı DJ'i Uğurcan Kaya
ile yaklaşık beş aydır aşk yaşayan Çiğdem Kayalı
dünyaevine girdi.
"ANİDEN KARAR VERDİK"
Az sayıda davetlinin katıldığı nikah töreniyle ilgili konuşan Kayalı "Aniden karar verdik. Herkese sürpriz oldu. Ailelerimiz şaşırdı. Ama çok mutluyuz."
açıklamasında bulundu. Kağıthane'deki Sadabad Kültür ve Nikah Sarayı'nda imzaları atan çift daha sonra yakın arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda Papermoon'da yemek yiyerek kutlama yaptı. Çift balayına çıkmayacaklarını söyledi.
ÇİĞDEM KAYALI'NIN KARELERİ