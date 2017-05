Festival romantizmi

Jet sosyetenin ünlü ismi Paris Hilton, sevgilisi Chris Zylka ile önceki gün Cannes'a gitti. Havaalanında görüntülenen çift, birbirlerini öpücüklere boğdu. Alandan çıkışta hayranları tarafından çevresi sarılan Hilton, bol bol imza dağıttı.FatihAkın, 2007 yılında 'Yaşamın Kıyısında' filmiyle En İyi Senaryo ödülünü kazandığı Cannes'a 10 yıl sonra geri döndü. 'In the Fade' isimli yeni filmiyle Cannes Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılan ünlü yönetmen, önceki gün Cannes sokaklarında görüntülendi. Bir ATM'den para çeken Akın, takım elbisesiyle çok şık görünüyordu.Güzel oyuncu Kristen Stewart, 70'inci Cannes Film Festivali'nde boy gösteren ünlü isimler arasındaydı. 27 yaşındaki Stewart, önceki gün '120 Beats Per Minute' filminin galasına katıldı. Saçlarını kısacık kestirip platin sarısına boyatan ünlü oyuncunun yeni imajını beğenenler kadar eleştirenler de oldu