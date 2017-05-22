Şahan korsancıların peşini bırakmıyor

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar
, çektiği filmleri korsan şekilde internetten yayınlayanların peşini bırakmıyor. Dedektif gibi korsan yayınları takip eden Gökbakar, yasa dışı film yayınlayanları savcılığa şikayet ediyor. Ünlü komedyen son olarak, 'Recep İvedik 4' ile 'Celal ile Ceren' filmlerini yayınlayan bir internet sitesinden şikayetçi oldu. Gökbakar'ın sahibi olduğu Çamaşırhane Film Yapım Şirketi'nin şikayeti üzerine, Süleyman Aziz M.'ye ait internet sitesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan Süleyman Aziz M., sitenin kendisine ait olduğunu fakat bir müşterisi için hazırladığını, filmlerin kendisi tarafından yüklenmediğini ileri sürdü. Savcılık şüpheli hakkında 'manevi veya mali haklara tecavüz' suçlaması kapsamında dava açtı. Dava, önümüzdeki günlerde İstanbul Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülecek.