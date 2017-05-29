Hülya Koçyiğit sosyal medyadan paylaştı! Sağlık durumu nasıl?

Geçirdiği kritik operasyonun ardından iki gün yoğun bakım odasında kalan ve daha sonra özel odaya alınan Koçyiğit, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkartılarak normal odaya alınan usta sanatçı, bir süre önce nefes almakta zorlandığını açıklamıştı. bugün yeni bir paylaşımda bulunan Koçyiğit, dayanılmaz ve şiddetli ağrılarının devam ettiğini belirtti.

Türk sinemasının efsane ismi, "Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Hala hastanedeyim ve siz cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayanılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar. Özetle sıkıntım çok ama sabrediyorum, şükrediyorum" ifadelerini kullandı.



İşte Koçyiğit'in o paylaşımı:



