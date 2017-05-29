sosyal medyadan paylaştı! Sağlık durumu nasıl?

Giriş Tarihi: 29.5.2017 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 12:02
Hülya Koçyiğit sosyal medyadan paylaştı! Sağlık durumu nasıl?

ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz hafta başında akciğerindeki kanserli bölge için ameliyat edilen sinema sanatçısı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Koçyiğit'in açıklamaları sevenlerini üzdü...

Geçirdiği kritik operasyonun ardından iki gün yoğun bakım odasında kalan ve daha sonra özel odaya alınan Koçyiğit, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

"DAYANILMAZ, ŞİDDETLİ AĞRILARIM DEVAM EDİYOR"

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıkartılarak normal odaya alınan usta sanatçı, bir süre önce nefes almakta zorlandığını açıklamıştı. bugün yeni bir paylaşımda bulunan Koçyiğit, dayanılmaz ve şiddetli ağrılarının devam ettiğini belirtti.

Türk sinemasının efsane ismi, "Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Hala hastanedeyim ve siz cevap verebiliyorum. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayanılmaz, şiddetli ağrılarıma damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Henüz direni de çıkaramadılar. Özetle sıkıntım çok ama sabrediyorum, şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Koçyiğit'in o paylaşımı:

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Hülya Koçyiğit sosyal medyadan paylaştı! Sağlık durumu nasıl?
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