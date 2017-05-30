‘Ağrılarım çok ama sevginiz yaşam enerjim’

Akciğer kanseri olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde New York'ta ameliyat olmuştu. Koçyiğit, Instagram hesabında sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi: "Hâlâ hastanedeyim. Ağrılarım için epiduraldan verdikleri ilaçları kestiler ama dayanılmaz ağrılarım için damardan ve ağızdan ilaç almaya devam ediyorum. Direni de çıkarmadılar. Özetle sıkıntım çok ama sabrediyorum, şükrediyorum. Bu mübarek günlerde bana ulaşmaya çalışan sevenlerim, dostlarım, ailem var. Belki birçoğunuzla tanışmadık, sarılamadık ama öyle özel ve güzelsiniz ki... Hepiniz moral oluyorsunuz, direnme gücü veriyorsunuz bana. Allah'ın izni ve desteğiyle bu günleri atlatacağım. Çünkü sevginiz, yaşam enerjisi."