İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önceki gün önümüzdeki yıl evlenmeyi planladığı şarkıcı sevgilisi Levent Dörter ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Çıtak, "İkimiz de stüdyodan çıkamıyoruz, uzun süre sonra birbirimize zaman ayırabildik. Bu yıl bizim yılımız olacak, şimdi onlar düşünsün" dedi. Yeni şarkısını babası İbrahim Tatlıses'e dinletmediğini söyleyen Çıtak "İbrahim Bey'e şarkıyı henüz dinletemedim ama müzik konusunda bizi çok uyarıyor. O açıdan kendimi çok şanslı buluyorum" diye konuştu.