Fox’ta isyan

ECE USLU DA DESTEK VERDİ
FOX
TV'de yayından kaldırılan
Dayan Yüreğim dizisinin oyuncuları ve set çalışanları kazan kaldırdı. Oyuncular ve ekip, hak ettikleri parayı alamadıklarını söyleyerek yapımcı şirket Endemol Shine'ın binasının önünde eylem yaptı. Eyleme, tüm parasını almasına rağmen başrol oyuncusu Ece Uslu da destek verdi.
'HEPİMİZ RESMEN AÇIZ!'
Set
arkadaşları adına konuşan ünlü oyuncu Ege Aydan, "Bıçak kemiğe dayandı" deyip ekledi: "Sabahlara kadar çalıştık ama nedensiz şekilde emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Resmen açız! Yapım şirketi, eylem yapmayalım diye bir bölümün parasını hesaplarımıza yatırdı ama geri kalan para ne olacak?"
ÇALIŞTILAR AMA PARA ALAMADILAR
13 bölümden sonra yayından kaldırılan dizinin oyuncuları ve set çalışanları yapım şirketinin önünde eylem yaptı.
BİRİNCİ VAKA
FOX TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin başrol oyuncusu Berk Oktay'ın set çalışanlarına küfür ettiği ve bu nedenle ekibin işi bıraktığı iddia edilmişti. Olayı, GÜNAYDIN manşete taşımıştı.