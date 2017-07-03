BUGÜN NELER OLDU

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ekibi; bu kez dizi çekimleri için değil, mutlu bir ana tanıklık etmek için bir aradaydı. Geçtiğimiz ay sezon finali yapan 'Eşkıya' oyuncuları; beş hafta sonra, dizide 'İlyas'ı canlandıran Ozan Akbaba'nın düğününde tam kadro olarak bir araya geldi. Akbaba, beş senedir birlikte olduğu yapımcı Buket Arıkan'la önceki akşam CVK Otel Bosphorus Hotel Terrace'de yapılan düğünle dünyaevine girdi. İşte yaklaşık 400 davetlinin katıldığı düğünden notlar:Gelinle damat, Tarkan'ın 'Aşk' şarkısıyla mekana girerek nikahın kıyılacağı yere geldi. Memur, nikahı kıymak için çiftin yanına gitti ancak Akbaba'nın şahidi Oktay Kaynarca henüz ortalıkta yoktu. Kaynarca, birkaç dakika gecikmeyle mekana girer girmez hemen nikah masasına geçti. Kaynarca, "Beni mi bekliyorsunuz, bilsem gelmezdim" diyerek espri yaptı. Buket Arıkan'ın şahitliğini ise Sinan Albayrak üstlendi.Düğün için tatil yaptığı Bodrum'dan İstanbul'a gelen Kaynarca, "Evlense de kurtulalım" diye takıldığı Akbaba'ya verdiği nasihati söyledi: "Bir senedir başımızın etini yiyor, 'Ben evleneceğim' diye. 'Çocuk yapacaksan evlen yoksa evlenme' demiştim. O da bana 'Çocuk için evleniyorum' diye söz verdi."Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu da davetliler arasındaydı. Geceye eşi Gülenay Kalkan'la katılan Ünlüoğlu, "Uzun evliliğin sırrını Ozan'la paylaştınız mı?" sorusuna "Uzun evliliğin formülü falan yok. Birbirlerini sevip saysınlar yeter" diye cevap verdi.Dizide bombacı lakaplı 'Ender'i oynayan Kemal Başar, "Biz birbirimizi çok seven ve çekimlerde de çok eğlenen bir ekibiz. Özlemişiz birbirimizi" derken, dizinin senaristi Bahadır Özdener, yeni sezon çekimlerine Ağustos'ta başlanacağını söyledi.Gecede diğer davetliler de 'Eşkıya' ekibine ilgi gösterdi. Oktay Kaynarca, fotoğraf çektirmek isteyenlerin hiçbirini kırmadı.Düğüne, Karslı olan Ozan Akbaba'nın Kafkas dansı damga vurdu. Akbaba oyunculuktaki yeteneklerini dansta da sergiledi.Rastalı saçlarıyla dikkat çeken Deniz Çakır, şunları söyledi: "Biz oğlan tarafıyız ama Buket'i de çok seviyoruz. Dizi ekibinin bu yıl evleneceği tuttu. Yarın bir tane daha var. Düğünler yüzünden tatile çıkamayacağız." Çakır, yeni imajıyla ilgili de "Her sene böyle değişiklikler yapıyorum; bu, yaz imajım. Örgüyle kendimi tamamlanmış hissediyorum" dedi. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir düğünde Roman havası oynamasıyla ilgili şunları söyledi: "Düğün Trakya tarafındaysa Roman oynarım, Trabzon tarafındaysa horon teperim. Bugün de lokasyona göre ne çalarsa onu oynayacağız." Deniz Çakır, "Siz ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna da esprili yanıt verdi: "Hemen Ağustos dememi bekliyorsunuz, değil mi?"Eşkıya' ekibine sonradan dahil olan şarkıcı Zara, düğünde sahneye çıkarak sevilen türküleri seslendirdi. Akbaba çifti, Zara'nın sahnede seslendirdiği ilk şarkı olan 'Seviyorum Seni' eşliğinde dans etti. Düğünün ilerleyen dakikalarında Oktay Kaynarca da sahneye çıkarak Zara'yla düet yaptı. Kaynarca, Zara'ya "Ömrüm seninle düet yapmakla geçti" diye takıldı. İkilinin birlikte söylediği Karadeniz türküleri büyük alkış aldı.