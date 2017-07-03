‘Kendime bakınca sen şampiyonsun diyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Hadise, 'Şampiyon' adlı yeni albümünü önceki gün Yalıkavak'taki La Plaj'da tanıttı. Sahneye çıkmadan önce soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, albüme neden 'Şampiyon' adını verdiğini anlattı: "Çok iddialı bir albüm ismi oldu. İlk klip şarkımızın ismi de 'Şampiyon'. Şarkıyı dinleyenler, zaten neyle ilgili olduğunu anlarlar. 'Şampiyon' bir aşk şarkısı. Her yaptığım işte hep en iyisi olmak istiyorum ve kendime bakınca 'Evet, sen şampiyonsun' demeyi seviyorum. Bugüne kadar yaptığım en iyi albüm oldu. Benim kimseyle yarışım, kavgam yok." Hadise, aşk hayatıyla ilgili sorulara ise "Yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim çünkü yaşadıklarım beni büyütüyor" yanıtını verdi.