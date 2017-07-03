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Sayışmanlar’ın aşk gemisi

GÖKHAN GÖKDUMAN

Günaydın Haberleri

Giriş Tarihi: 3.7.2017
Sayışmanlar’ın aşk gemisi

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi, 25 metrelik bir guletle Mavi Tur’a çıktı. Bodrum’dan hareket eden çift, romantik görüntüler sergiledi

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi, kardeşi Nil Sayışman, baldızı İlda Abazi ve onun sevgilisi Kenan Sipahi ile Bodrum'da tatil yapıyor. Bayramı eşiyle İtalya'da geçiren Sayışman, şimdi de aile üyeleriyle birlikte Mavi Tur'a çıktı. Yakında yeni dizisiyle ekrana dönecek olan ünlü oyuncu, sevdikleriyle birlikte Yunan adalarını gezerek tatilini sonlandıracak. Sayışman çifti, önceki gün bir haftalık tekne turu öncesinde market alışverişi yaparken görüntülendi. Dört kişilik mürettebat, market poşetlerini tekneye taşıdı. Ardından Sungurlu adındaki 25 metrelik guletle açık denize doğru yol alan ünlü çift, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Sayışman'ın kız kardeşi Nil, kamerasıyla tüm seyahati kayda almaya başladı. Önce teknenin uç kısmında birbirlerine sarılarak poz veren Sayışman ile Abazi, daha sonra sıcak havadan bunalıp gölgeye geçti. 45 dereceyi bulan sıcakta tentenin altına uzanan çift, romantik görüntüler sergiledi.
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Sayışmanlar’ın aşk gemisi
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