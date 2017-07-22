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Bella 90’lara döndü
Bella 90’lara döndü
Giriş Tarihi: 22.7.2017
Top model Bella Hadid, önceki gün New York'taki evinden çıkarken görüntülendi. Saçlarını kısa kestiren Hadid, yeni imajıyla beğeni topladı. Güzel model; saç modeli, kıyafeti ve gözlükleriyle 90'lı yıllardan fırlamış gibiydi.
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