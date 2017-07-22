Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bella 90’lara döndü

Giriş Tarihi: 22.7.2017
Bella 90’lara döndü
Top model Bella Hadid, önceki gün New York'taki evinden çıkarken görüntülendi. Saçlarını kısa kestiren Hadid, yeni imajıyla beğeni topladı. Güzel model; saç modeli, kıyafeti ve gözlükleriyle 90'lı yıllardan fırlamış gibiydi.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bella 90’lara döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz